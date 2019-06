Boxermischling beißt Shih Tzu tot und verletzt dessen Herrchen

Wie die Polizei erst heute mitteilt, soll der Hund bereits am Donnerstag über den Gartenzaun gesprungen sein. Im Nachbargrundstück biss er einen Shih Tzu zu Tode. Der Halter des kleinen Hundes versuchte den Angriff noch abzuwehren, wurde dabei von dem Boxermischling selbst angegangen. Ihm wurden dabei zwei Zehennägel am Fuß ausgerissen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Mann musste am großen Zeh genäht werden.

Anzeige wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung

Den 49-jährigen Halter des Boxermischlings erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und fahrlässiger Körperverletzung.