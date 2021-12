Boxer Krasniqi lässt verlorenen WM-Kampf neu bewerten

Das Management von Robin Krasniqi hat einen Konferenzraum in einem Hotel in Gersthofen gebucht. Dort wird am kommenden Samstag sein Kampf gegen Dominic Bösel vom 9. Oktober fünf Punktrichtern auf einer Großleinwand nochmals vorgeführt. "Wir versuchen das so reell wie möglich zu machen. Es soll eine neutrale Neubewertung sein", erklärt Luan Dreshaj dem BR auf Anfrage. Dreshaj ist seit 15 Jahren der Manager des in Gersthofen bei Augsburg lebenden Krasniqi. Das Urteil soll dann als eine Art "Gutachten" in einer angestrebten Klage vor einem Zivilgericht vorgelegt werden.

Ähnliche Überprüfung gab es schon einmal im Boxsport

Diese Klage ist bislang allerdings noch nicht eingereicht worden. Eine ähnliche Neubewertung hatte der Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) laut Dreshaj im vergangenen Jahr schon einmal durchgeführt. Damals sei die Niederlage von Rico Müller gegen Rafal Jackiewicz nach einer Neubewertung zugunsten Müllers korrigiert worden. Nun allerdings will sich der BDB laut Dreshaj nicht an der Neubewertung beteiligen.

Revanche im Ring

Unabhängig von der am Samstag in Gersthofen stattfindenden Neubewertung des Kampfes steht auch weiter eine Revanche im Raum. Es wäre dann der dritte Kampf zwischen den beiden. Den ersten hatte Krasniqi durch k.o. gewonnen, im Rückkampf vor zwei Monaten siegte Bösel umstritten nach Punkten.

Hauptsponsor unterstützt Krasniqi

Krasniqi hatte Mitte Oktober in Magdeburg knapp nach Punkten gegen Bösel verloren und war damit als IBO-Champion im Halbschwergewicht entthront worden. Krasniqi hatte bereits nach dem Kampf von einem Fehlurteil gesprochen und rechtliche Schritte angekündigt. Dafür stellte sein Hauptsponsor eine Million Euro zur Verfügung.