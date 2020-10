Botanischer Garten der Uni Würzburg ausgezeichnet

Der Botanische Garten der Universität Würzburg steht mit seinen 9.000 Pflanzenarten für Vielfalt. Entsprechend vielfältig sind auch die Aufgaben: Lehre, Forschung, Öffentlichkeitsbildung, Arterhaltung, aber auch Erholung. Die Zielgruppen reichen von Wissenschaftlern und Studierenden über Erwachsenengruppen und Schulklassen bis zu erholungssuchenden Familien. Für seine Bemühungen im Bereich Inklusion wurde der LehrLernGarten im Botanischen Garten der Universität Würzburg von der UN ausgezeichnet, berichtet am Dienstag die Uni.

Studenten entwickeln App für Blinde und sehbehinderte

Seit 10 Jahren werden im Projekt "LehrLernGarten" (LLG) in interdisziplinären Lehrveranstaltungen inklusive Konzepte entwickelt und umgesetzt, um allen interessierten Menschen, darunter auch Menschen mit Behinderungen, die Vielfalt und deren Bedeutung zugänglich zu machen, so die Uni. So wurde von Studierenden auch eine Smartphone- oder Tablet-App entwickelt, um blinden und sehbehinderten Menschen Orientierung zu geben und bei einem Audiorundgang die Vielfalt erlebbar zu machen. Tastmodelle machen zusätzliche Informationen verfügbar – auch für sehende Besucher.

Botanischer Garten allen zugänglich machen

Im Rahmen dieses Sonderwettbewerbs war jetzt der LehrLernGarten (LLG) im Botanischen Garten der Universität Würzburg erfolgreich: Ausgezeichnet wurden Lehrveranstaltungen in Kooperation mit der Professur für Museologie, der Sonderpädagogik und des Lehrstuhls für Psychologische Ergonomie. Dort wurden zusammen mit Studierenden Konzepte und Prototypen von Materialien entwickelt, um auch blinden und sehbeeinträchtigten Menschen den Botanischen Garten zugänglich zu machen.

Ausgezeichnete Verantwortliche

Mit dem Sonderpreis "Soziale Natur – Natur für alle" ausgezeichnet werden Simone Doll-Gerstendörfer (Lehrbeauftragte an der Professur für Museologie), Stephan Huber (Lehrstuhl für Psychologische Ergonomie), Helmut Kirsch (Lehrstuhl für Sonderpädagogik II - Körperbehindertenpädagogik ) und von Seiten des Botanischen Gartens die Koordinatorin des LehrLernGartens Dr. Kerstin Bissinger, der Direktor des Botanischen Gartens, Professor Markus Riederer, sowie Kustos Dr. Gerd Vogg.

Gemeinsame Erlebnisse – geteiltes Erleben

Professor Max Weigend, Präsident des Verbands Botanischer Gärten, gratulierte den Würzburger Preisträgern: "Botanische Gärten sind in erster Linie etwas fürs Auge. Menschen mit einer Sehbehinderung und Blinden erschließen sie sich deshalb nicht automatisch", sagte er. Dass auch diese Gruppen den Botanischen Garten in Würzburg besuchen und erfahren können, war das Ziel der Lehrveranstaltungen. Dafür wurden unter anderem ein Audio-Rundgang, Tastmodelle, eine interaktive Soundkulisse, Riechbeete und zahlreiche weitere Angebote entwickelt.