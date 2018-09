Bosch-Tochter BSH eröffnet Logistikgebäude in Dillingen

Die BSH Hausgeräte GmbH hat heute am Standort Dillingen ihr neues Logistik-Gebäude offiziell eröffnet. Auf rund 10.000 Quadratmetern sollen hier ab sofort bis zu 40.000 Geschirrspülmaschinen gelagert werden. Das Unternehmen der Bosch-Gruppe hat dafür nach eigenen Angaben einen zweistelligen Millionenbetrag investiert.

BSH: Starkes Wachstum am Standort Dillingen

Nötig wurde das neue Gebäude, weil der Standort laut BSH zuletzt stark gewachsen ist und dort immer mehr produziert werde. Außerdem würden die Geräte mit einer zunehmenden Zahl von Varianten für verschiedene Absatzmärkte gefertigt. Auch das sorgt für einen größeren Lagerbedarf.

Deutlich weniger Transportkosten wegen neuer Lagerhalle

In Dillingen laufen täglich bis zu 4000 Spülmaschinen vom Band. Insgesamt können dort nun 140.000 Geräte gelagert werden. Bislang waren die Lagerhallen zu klein, Lastwagen haben deshalb die Geschirrspüler an den BSH-Standort in Giengen a.d. Brenz transportiert. Mit der neuen Lagerhalle, in der 16 Beschäftigte arbeiten werden, fallen jetzt jedes Jahr mehr als 2.500 Lkw-Fahrten durch den Landkreis Dillingen weg.

Logistik-Gebäude teils mit vollautomatischer Verladung

Das neue Logistik-Gebäude hat insgesamt zehn Tore zum Verladen. An zweien werden die Geschirrspüler vollautomatisch auf Lastwagen verladen.

BSH am Standort Dillingen

Bei BSH in Dillingen arbeiten rund 2500 Mitarbeiter. Das Werk ist nach Angaben des Unternehmens eines der weltweit größten für die Produktion von Spülmaschinen. Die BSH Hausgeräte GmbH hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 13,8 Milliarden Euro gemacht.