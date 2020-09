Bosch-Rexroth will am Standort Lohr 75 Stellen abbauen

Rund 500 Beschäftigte der betroffenen Abteilungen sind in vier Veranstaltungen bis in den Dienstag Abend hinein über die geplanten Umstrukturierungen informiert worden. Auch der Betriebsrat ist erst spät über die Pläne informiert worden. Wie das Main-Echo am Abend veröffentlicht hat, ist vom Abbau das Werk II in der Partensteiner Straße betroffen.

Stellenverlagerungen nach Rumänien und China

Dort sollen bis Ende 2023 rund 160 Stellen bei der Fertigung von einfacheren Kompaktventilen wegfallen und an Rexroth-Standorte nach Rumänien und China verlagert werden. Als Ersatz sollen bis 2025 in Lohr im Werk I 85 Stellen im Bereich der Fertigung elektrohydraulischer Ventile aufgebaut werden. Sie werden aber dem saarländischen Rexroth-Standort in Homburg entzogen. Die Belegschaft dort wolle gegen den Abzug von 160 Stellen nach Lohr "auf jeden Fall kämpfen".