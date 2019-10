10.10.2019, 19:17 Uhr

Bosch Rexroth in Lohr dehnt Kurzarbeit aus

In Lohr am Main will Bosch Rexroth, der größte Arbeitgeber der Region, seine Kurzarbeit noch weiter ausdehnen. Bisher wird in der Gießerei schon kurzgearbeitet. Zum 1. November seien auch Teile von Werk 1 betroffen, sagte eine Firmensprecherin.