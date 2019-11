07.11.2019, 15:00 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Bosch: Bamberg soll Zentrum für Brennstoffzelle werden

Aufatmen in Bamberg. Der Automobilzulieferer Bosch will den Standort erhalten. 7.000 Arbeitsplätze am größten deutschen Produktionsstandort des Unternehmens sind gerettet - zumindest vorerst. Das Unternehmen will jetzt investieren.