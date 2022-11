Bornavirus im Landkreis Mühldorf: Infizierte Spitzmäuse gefunden

Eine Erkrankung hervorgerufen durch das Borna Disease Virus (Bo-DV-1) bleibt sehr selten. Das ist die wichtigste Erkenntnis der rund fünfmonatigen klinischen Studien, die in Maitenbeth im Landkreis Mühldorf durchgeführt worden sind. Bei den teilnehmenden Erwachsenen konnten keine Infektionen mit dem Virus nachgewiesen werden.

Bornavirus: Keine weiteren Infektionen in Maitenbeth

679 Bürgerinnen und Bürger hatten sich mit Blutproben und Nasenabstrichen an den Studien beteiligt, das entspricht 41 Prozent der volljährigen Bevölkerung in Maitenbeth. Diese "Studie zum Klinischen Spektrum von Infektionen mit Borna Disease Virus 1“ (BOSPEK-Studie) wurde vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Kooperation mit der Universität Regensburg (UKR) durchgeführt.

Maitenbeth war für die Studien ausgewählt worden, weil dort in den vergangenen drei Jahren zwei Menschen an einer Gehirnhautentzündung verstorben waren, ausgelöst vom Virus Bo-DV-1. Für eine kleine Gemeinde mit knapp 2.000 Einwohnern war das auffällig, denn die Erkrankung gilt als äußerst selten. Laut BOSPEK-Studie ist sie das auch weiterhin, denn bei den Untersuchten gab es keine Hinweise auf durchgemachte Infektionen. Landrat Max Heimerl (CSU) spricht von einer "beruhigenden Nachricht".

Mehrere Feldspitzmäuse mit Bornavirus infiziert

Anders die Lage bei den Feldspitzmäusen, die als Überträger gelten. Ein Team des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) hatte in Maitenbeth sowohl Erdreich als auch tote Mäuse gesammelt. Auch die Bevölkerung beteiligte sich und reichte Tiere ein, beispielsweise wenn eine Katze eine tote Maus ins Haus gebracht hatte. Zwar wurden 157 Tiere verschiedener Spitzmausarten untersucht, gefunden wurde das Borna Disease Virus 1 aber nur bei den Feldspitzmäusen: Sechs von 16 Feldspitzmäusen waren infiziert. Die Erdreichproben waren alle unauffällig.

Hygienemaßnahmen beim Umgang mit Spitzmäusen

Der tatsächliche Infektionsweg von Maus zu Mensch bleibt meist schwer nachvollziehbar. Klar ist nur, dass sie das Virus über Kot, Urin oder Speichel ausscheiden, der Kontakt mit diesen Ausscheidungen scheint also entscheidend für eine Infektion zu sein. So empfehlen LGL und Gesundheitsamt Mühldorf, lebende oder tote Spitzmäuse keinesfalls mit bloßen Händen zu berühren.

Weitere Studien geplant

Die Forschungen zu Bornavirus-Infektionen sollen weiter vorangetrieben werden. "Wir wollen weitere Forschungsansätze verfolgen, zum Beispiel zu den Übertragungswegen, zur Immunpathogenese der Erkrankung und der Dynamik in den Reservoirwirten", so Studieninitiatorin Merle Böhmer vom LGL. Mit weiteren Erkenntnissen über die seltene, aber meist tödlich verlaufenden Krankheit könne man dann auch die Präventionsmaßnahmen schärfen. Laut Bayerischem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege können die Studien zu Bornavirus-Infektionen auch in den Jahren 2023 und 2024 fortgeführt werden.

Bornavirus in Oberbayern und Niederbayern bekannt

Das seltene Bornavirus ist schon lange als Tierkrankheit bekannt, beim Menschen kennt man es erst seit knapp vier Jahren. Nach der Ansteckung führt es zu einer meist tödlichen Gehirnhautentzündung. In Deutschland sind rund 40 Fälle bekannt, die meisten davon stammen aus Bayern: Im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ist erst kürzlich eine Frau verstorben. Im oberbayerischen Landkreis Mühldorf sind in den vergangenen drei Jahren drei Menschen verstorben, zwei davon in der Gemeinde Maitenbeth.