Borkenkäferbefall in Ostbayern - Ämter schlagen Alarm

Der lange trockene Sommer macht besonders den Waldbesitzern zu schaffen. Von den 33.000 Hektar Wald im Landkreis Landshut sind dieses Jahr 250.000 Festmeter Holz vom Borkenkäfer befallen. Ähnlich katastrophal sieht es im Landkreis Regensburg aus, sagt Erwin Engesser, Bereichsleiter Forsten beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Regensburg.

Auch in Amberg große Schäden

In Amberg sind dieses Jahr 30.000 Festmeter Holz vom Schädling befallen. Der gravierende Unterschied am Beispiel zu Landshut liegt darin, dass die Temperaturen in der Oberpfalz etwas kühler waren und es in den Wäldern andere Baumarten gibt – diese bestünden oft aus Kiefern-, Buchen- und Mischbeständen, sagt Franz Eichenseer, Abteilungsleiter Forsten. Der Borkenkäfer befällt jedoch vorzugsweise Fichten.

Regen dringend nötig

Entscheidend sei jetzt die Witterung. Sollte es nicht regnen, könnte sich die Situation im nächsten Jahr noch verschlimmern, warnt Eichenseer.