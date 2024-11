Zedern statt Fichten: Wald-Experiment im Spessart startet

"Wir verlieren in unseren Wäldern zunehmend unser Nadelholz, speziell in Unterfranken begleiten wir die Fichte ihrem Ende entgegen", erzählt Christoph Müller, staatlicher Revierleiter in Mespelbrunn. Im Beisein von Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber werden im Mespelbrunner Gemeindewald nun 250 Atlas-Zedern und 250 Thuja-Bäume gepflanzt.

Das Amt für Waldgenetik aus Teisendorf in Südbayern begleitet das Anbau-Experiment im Spessart langfristig. Jährlich werde überprüft, wie sich die Bäume entwickeln. "Auch im Spessart treten mittlerweile deutliche Waldschäden auf", heißt es von Seiten des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Karlstadt.

Waldumbau nötig

Mit dem sogenannten Praxis-Anbauversuch will man nun herausfinden, welche Baumarten an diesem Standort mit den veränderten klimatischen Verhältnissen besser zurechtkommen und hier für den Waldumbau geeignet sind. Für den Spessart gibt es bislang kaum Versuchsflächen. Zu beiden Arten gibt es wenige bis keine Anbauerfahrungen.

„Wir verlieren in unseren Wäldern zunehmend unser Nadelholz. Neben der Fichte haben Lärche, Kiefer und Weißtanne mit Hitze und Trockenheit zu kämpfen, hinzu kommt das Schädlingsproblem!“, so Amtsförster Christoph Müller aus Mespelbrunn. Denn der Borkenkäfer kommt mit der Klimaerwärmung bestens zurecht, vermehrt sich explosionsartig, auch im Spessart.

Atlas-Zeder und Thuja-Baum

Die Atlas-Zeder stammt ursprünglich aus den Bergregionen Marokkos und Algeriens. Sie hält hohe Temperaturschwankungen aus und ist widerstandsfähig gegenüber Schädlingen wie dem Borkenkäfer. Durch ihre 3 bis 4 Meter tief reichende Pfahlwurzel kommt sie auch mit langen Trockenperioden zurecht.

"Die Atlas-Zeder scheint auch keine negativen Folgen auf die einheimische Tier- und Pflanzenwelt zu haben, zumindest zeigen das Untersuchungen aus Frankreich. Über die Thuja-Bäume ist diesbezüglich noch nicht so viel bekannt. Aber genau deshalb machen wir das Experiment ja auch: Wir wollen wissen, wie entwickeln sich die Bäume bei uns im Spessart", sagt Müller.

Initiative "Zukunftswald Bayern"

Im Jahr 2015 hat die Bayerische Forstverwaltung die Initiative Zukunftswald Bayern (IZW) ins Leben gerufen. Das Ziel: Die Wälder stabil und widerstandsfähig zu machen - durch regelmäßige Waldpflege und mehr Mischwald mit verschiedenen Baumarten. Durch klimatolerante Wälder soll die Waldvielfalt auch für künftige Generationen erhalten bleiben.