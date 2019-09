Borkenkäfer: Waldbesitzer im Bayerischen Wald resignieren

Gigantisches Überangebot macht die Preise kaputt

Der einst als Sparkasse geltende Wald droht zum Draufzahlgeschäft zu werden. Die Waldbesitzer resignieren, denn vor ein paar Jahren hat ein Festmeter noch 80 bis 100 Euro gebracht. Obwohl der Borkenkäferbefall die Tragfähigkeit der Fichtenstämme nicht beeinträchtigt, können sie nur zu extrem niedrigen Preisen verkauft werden. Zum einen, weil ein gigantisches Überangebot besteht, zum anderen sind die Stämme trocken, rissig und vor allem am Rand blau verfärbt. Solches Holz will der Handel nicht.

Insektizidbekämpfung gefordert

Aber die Waldbauern haben keine Wahl - Borkenkäferbäume müssen so rasch wie möglich raus aus dem Wald. Hans Kölbl von der Waldbauernvereinigung Regen fordert, dass deswegen die Holzlaster mehr aufladen und auch ausländische Unternehmen fahren dürfen. Außerdem sollte vor einer Insektizidbekämpfung nicht zurückgeschreckt werden. Jedes Mittel sei laut Kölbl recht, sonst würde man die Probleme aus diesem Jahr mit ins Jahr 2020 tragen.

Waldbesitzer hoffen auf schlechtes Wetter

Denn: Bleibt in einem Wald nur eine befallene Fichte stehen, kann die zweite Käfergeneration bis zu 20 Bäume angreifen und sich dann in einem Sommer die dritte Käfergeneration auf 400 Fichten ausbreiten. So viele Fichten stehen normalerweise auf einem Hektar Wald.

Die Waldbauern hoffen jetzt auf schlechtes Herbstwetter damit die Borkenkäfer nicht noch einmal ausschwärmen und neue Fichten befallen.