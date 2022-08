Borkenkäfer schlägt auch bei großer Hitze in Bayerns Wäldern zu

Im vergangenen Jahr hatten viele noch Hoffnung

Den Wäldern geht es vielerorts nicht gut. Zu der anhaltenden Hitze und Trockenheit kommen die Borkenkäfer. Die Schädlinge befallen besonders gerne geschwächte Fichten, bringen deren Wasserhaushalt durcheinander und sorgen dafür, dass die Bäume nach und nach absterben.

Im vergangenen Jahr hatten viele noch Hoffnung. Die Bayerischen Staatsforsten haben etwa 700.000 Festmeter, also 700.000 Kubikmeter Holz aus dem Staatswald gezogen – das ist zwar viel – aber so wenig wie seit sechs Jahren nicht mehr. Doch nun könnte es wegen der lang anhaltenden Dürre wieder mehr werden.

Im Minutentakt transportiert Helikopter tote Bäume

Zurück zum Helikoptereinsatz: Am Hubschrauber baumelt ein langes Stahlseil. Vorsichtig kreisen die Piloten über den gefällten Bäumen. Die Arbeiter am Boden legen das Seil um die Stämme und geben ein Zeichen. Und schon fliegt die erste Fichte durch die Lüfte. Im Minutentakt fliegt der Helikopter nun hin und her und bringt die toten Bäume zu einem Forstweg.

Immer wieder verdunkelt sich der Himmel, immer wieder schaut Pirmin Enzensberger nach oben und kontrolliert, ob die Piloten noch gute Sicht haben. "Da hinten ziehen zwar Wolken rein, aber in dem Gebiet, in dem wir arbeiten, ist die Sicht nach wie vor gut. Wir können mit dem Hubschrauber weiterhin arbeiten."