Borkenkäfer im Landkreis Neumarkt wird per Satellit gejagt

Waldbesitzer im Landkreis Neumarkt wollen ihre Bäume ab jetzt per Satellit vor Borkenkäferbefall schützen. Es sei der erste Einsatz eines satellitenbasierten Frühwarnsystems in der Region Oberpfalz, so die Waldbesitzervereinigung (WBV) Berching-Neumarkt. Denn bereits ein einziges Käfernest könne zu flächendeckendem Absterben der Waldbestände führen, so die WBV.

Kleinste Veränderungen an Bäumen frühzeitig erkennen

Bei dem Monitoring aus dem Weltall sollen nun kleinste Veränderungen von Bäumen frühzeitig erkannt werden. Per SMS und E-Mail sollen die Waldbesitzer über möglichen Befall gewarnt werden. Befallene Bäume können somit schnell aus dem Wald gebracht und eine Ausbreitung des Schädlings verhindert werden, heißt es. Der Monitoring-Service wurde von einem Start-up aus Stuttgart entwickelt und kommt bereits im Allgäu zum Einsatz. Dabei greift die Firma auf Satellitenaufnahmen von der Europäischen Weltraumorganisation ESA zurück und analysiert diese mit Hilfe eines Computerprogramms.

Hier sehen Sie, wie Buchdrucker und Kupferstecher Bäume schädigen