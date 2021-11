Booster Impfung: Wie ist Bayern vorbereitet?

Noch will der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (StiKo) Thomas Mertens den "Booster" nicht für alle empfehlen. Es gebe Daten aus internationalen Studien, die dafür sprächen, sagte er. Allerdings müsse noch geprüft werden, inwieweit diese Ergebnisse auf Deutschland übertragbar seien.

Bislang empfiehlt die StiKo den "Booster" deshalb nur Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Älteren ab 70 Jahren und medizinischem Personal. Zusätzlich wird die Auffrischung auch Menschen angeboten, die mit dem Mittel von Johnson & Johnson geimpft wurden. Insgesamt 2,1 Millionen Menschen haben laut RKI in Deutschland bislang eine Auffrischungsimpfung erhalten.

"Der Arzt muss sagen, ob es notwendig ist, oder nicht."

Das bayerische Gesundheitsministerium sieht für die "Booster"-Impfungen vor allem die niedergelassenen Praxen in der Verantwortung. Doch die halten sich in der Regel an die Empfehlungen der StiKo. Bislang werden hier deshalb keine flächendeckenden Drittimpfungen angeboten.

Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek (CSU) betont allerdings, dass eine Auffrischung auch ohne Empfehlung Sinn machen kann und durchgeführt werden darf. Letztendlich müsse dies ein Arzt entscheiden.

"Ich habe inzwischen eine Booster-Impfung bekommen, auf Empfehlung meines Hausarztes. Man muss es individuell entscheiden. Der Arzt muss sagen, ob es notwendig ist, oder nicht." - Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU)

Auffrischen - aber wo?

Mit einer StiKo-Empfehlung könnte die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen rasch steigen - und die bayerischen Ärzte hätten dann wieder alle Hände voll zu tun. Im Freistaat sollen dann auch die Impfzentren helfen. "Wir haben noch 81 Basisstationen und 240 mobile Teams", sagt Gesundheitsminister Holetschek (CSU) dem BR. “Zusammen mit den Ärztinnen und Ärzten können wir da sehr schnell diese Impfungen weiterführen.”

Kritik vom Städtetag

Doch die Reaktivierung der Impfzentren ist umstritten. Ein Impfzentrum sei "keine Taschenlampe", die je nach Stimmungslage aus- und wieder angeknipst werden könne, heißt es in einem Schreiben des Deutschen Städtetags an die Gesundheitsminister der Länder. Strukturen seien verändert, Flächen anderweitig genutzt, Personal umgeschichtet worden. Ein derartiger Richtungsumschwung sei nicht nachvollziehbar.

Auch Markus Pannermayr vom Bayerischen Städtetag sieht vor allem die Hausärzte in der Pflicht für die Auffrischungsimpfungen. Vom Freistaat fordert Pannermayr klare Ansagen. "Sollte eine Erhöhung der Kapazitäten wieder erforderlich werden, dann brauchen wir dazu eine rechtzeitige und eine klare, präzise Ansage. Vor allem deshalb, weil es dann auch wieder notwendig ist, wieder zusätzliches Personal dafür zu gewinnen."

Hausarzt oder Impfzentrum?

Auch Hausärztechef Ulrich Weigeldt spricht sich gegen eine Wiedereröffnung der Impfzentren zur Beschleunigung von Corona-Auffrischungen aus. Davon halte er "gar nichts", sagt er dem Magazin "Wirtschaftswoche". Die Hausärzte seien die richtige Adresse für die Booster-Impfungen. "Wir wissen, wer von unseren Patienten dran ist und bei wem eine Auffrischung Sinn macht".

Anders sieht es der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Er sprach sich dafür aus, die Impfzentren der Länder für Booster-Impfungen wieder in Betrieb zu nehmen. Es sei ein Fehler gewesen, die Zentren "vorschnell herunterzufahren", sagte er in der Bayern 2 "radioWelt".

"Ich glaube, eine Entlastung durch Impfzentren wäre hilfreich. Ich glaube, wir sollten an so vielen Stellen Impfungen anbieten, wie es eben möglich ist, damit wir den Impferfolg auch sicherstellen." Klaus Reinhardt, Präsident Bundesärztekammer

Die Arztpraxen seien durch die Impfungen und die normale Infektwelle derzeit sehr in Anspruch genommen, so Reinhardt: "Eine Entlastung durch Impfzentren wäre hilfreich, denn ich glaube, wir sollten an so vielen Stellen Impfungen anbieten, wie wir es möglich machen."

Details auf Ministerkonferenz

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek will die Auffrischungen nun auf der Konferenz der Gesundheitsminister am Ende der Woche ansprechen.