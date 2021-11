Booster nach fünf Monaten: Druck auf Impfzentren nimmt zu

Die Corona-Neuinfektionen in Bayern steigen weiter an, die Sieben-Tages-Inzidenz erreicht beinahe täglich neue Höchstwerte. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) warb daher am Mittwoch in München noch einmal deutlich auch für eine dritte Impfung. Denn durch Auffrischungsimpfungen - sogenannte Booster-Impfungen - könne der Impfschutz entscheidend verstärkt werden, sagte der Minister: "Wir beobachten derzeit, dass der Schutz vor einer Ansteckung nach fünf Monaten langsam nachlässt. Wir ermöglichen die dritte Impfung daher für alle Bürgerinnen und Bürger – und das schon fünf Monate nach der letzten Impfung gegen Covid-19."

Man habe den notwendigen Abstand zwischen den Impfungen an die aktuellen Erkenntnisse angepasst und auf fünf Monate verkürzt, so Holetschek. Er betonte: Der Freistaat Bayern sichere bestehende Haftungsrisiken eigenständig ab.

Fünf Prozent haben bereits Auffrischungsimpfung erhalten

Seit Anfang November können in Bayern nun alle interessierten Bürgerinnen und Bürgern Auffrischungsimpfungen in Anspruch nehmen. Derzeit haben laut Zahlen des Bayerischen Gesundheitsministeriums in Bayern 67,5 Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine Erstimpfung erhalten, 65,7 Prozent eine Zweitimpfung und 5,2 Prozent eine dritte Auffrischungsimpfung. (Stand 17.11.)

Teils große Unterschiede in den Landkreisen

In den Landkreisen gibt es teils große Unterschiede bei den Auffrischungsimpfungen. Aus dem oberbayerischen Hotspot-Landkreis Miesbach etwa heißt es vom Landratsamt: "Während sich mancherorts ein Wettlauf gegen die Zeit angebahnt hat, sind im Landkreis Miesbach die Impfauffrischungen in Pflegeeinrichtungen erfreulicherweise längst abgeschlossen. Die letzte Pflegeeinrichtung wurde von mobilen Impfteams im Impfbus bereits vor vier Wochen besucht."

Im täglich geöffneten landkreiseigenen Impfzentrum in Hausham seien Auffrischungsimpfungen auf Wunsch jederzeit möglich, "frühestens fünf Monate nach der letzten Impfung". Gleiches gilt beispielsweise für die Impfzentren in Ingolstadt und Regensburg.

Nürnberg verdoppelt Personal in Impfzentren

Beim Heim-Träger Nürnberg-Stift sind 69 Prozent der Bewohner bereits das dritte Mal geimpft. Wer für die Auffrischungsimpfung einen Termin in den Impfzentren der Stadt wolle, so Koordinator Rolf Rabenstein, könne ihn innerhalb von anderthalb Wochen bekommen. Nürnberg hat dazu sein Personal verdoppelt.

Doch nicht überall in Bayern klappt das mit der Auffrischungsimpfung nach fünf Monaten bereits. Auf der Internetseite des Impfzentrums Lindau heißt es noch: "Auffrischungsimpfungen in der Regel erst nach 6 Monaten. Wir bitten um Verständnis, dass Impftermine frühestens eine Woche vor Ablauf dieser Frist vergeben werden können. Beispiel: Zweitimpfung am 15. Juni, Terminvergabe für die Auffrischungsimpfung frühestens ab 8. Dezember."

Ansage vom Ministerium an die Impfzentren

Bereits am Montagabend hatte das Gesundheitsministerium die Impfzentren in Bayern schriftlich aufgefordert, allen Interessierten schon nach fünf Monaten eine Booster-Impfung gegen Corona zu verabreichen. "Diese sollen allen angeboten werden, die nach Ablauf von fünf Monaten eine Auffrischungsimpfung wünschen", heißt es in dem Schreiben, das zur Weiterleitung an die Impfzentren an die Regierungen verschickt wurde. "Im Sinne der Pandemiebekämpfung ist es sinnvoll, einen schnellen, umfassenden und großzügigen Einsatz von Booster-Impfungen zu wählen", hieß es weiter in dem Schreiben.

Dritte Spritze auch in den Hausarztpraxen

Stark nachgefragt sind Auffrischungsimpfungen auch in den bayerischen Hausarztpraxen. Pro Tag werden dort aktuell rund 20.000 bis 25.000 Booster-Impfungen durchgeführt, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Wolfgang Krombholz betont: "Die Impfzahlen in den bayerischen Praxen haben in den letzten Tagen merklich angezogen und liegen wieder auf dem Niveau des Frühsommers." Die Praxen würden ihren Beitrag dazu ebenso leisten wie auch die Impfzentren.