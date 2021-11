Booster nach fünf Monaten: Ansage an Bayerns Impfzentren

"Wir bringen das Boostern massiv voran. Wir empfehlen, nach fünf Monaten zu boostern", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Sonntag. Der Freistaat werde dafür sogar die rechtlichen Risiken übernehmen, die eigentlich der Bund tragen müsste: "Wir gehen da jetzt voraus, damit ab dem fünften Monat auch bei Ärzten bereits eine solche Impfung möglich ist", so Söder weiter.

Vom Sicherheitsdienst abgewiesen

Soweit die Theorie. Die Praxis sehe anders aus, berichtet Nathalie Hosp aus München: "Meine Eltern hatten am Montag einen Termin in einem schwäbischen Impfzentrum für eine Auffrischungsimpfung. Sie sind beide über 80 Jahre alt und haben zwei Dosen Astrazeneca bekommen, also die Impfung, die nach jetzigem Stand mit am schlechtesten schützt."

Doch als das Ehepaar vor dem Impfzentrum stand, sei es vom Sicherheitsdienst abgewiesen worden. Die Begründung: Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfehle die Auffrischungsimpfung erst nach sechs Monaten. Reihenweise seien in diesem Impfzentrum deswegen Menschen zurückgewiesen worden, sagt Christina Haubrich, gesundheitspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen.

Für Nathalie Hosp absolut unverständlich: "Meine Eltern wurden vor fünf Monaten und zwei Wochen das zweite Mal mit Astra geimpft. Ich habe deshalb schon in der Vorwoche extra nochmal im Ministerium telefonisch nachgefragt, ob sich meine Eltern mit diesem zeitlichen Abstand impfen lassen können. Dort hieß es in der Hotline, das sei kein Problem, die Impfzentren seien informiert."

Ministerium: Zentren zur frühen Booster-Impfung aufgefordert

Jeder, der eine Auffrischungs-Impfung nach fünf Monaten will, soll diese auch bekommen, erklärt nun das bayerische Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage. Die Impfzentren seien an den beiden Tagen nach Söders Äußerungen darüber informiert und "nachdrücklich aufgefordert" worden, diese Impfungen auch anzubieten.

Sollte es durch die Booster-Impfung zu einem Gesundheitsschaden kommen, stelle der Freistaat Ärzte "ab sofort" von einer etwaigen Haftung frei, so eine Ministeriumssprecherin gegenüber dem BR.

Informationsstand zu Auffrischungsimpfung ist unterschiedlich

Diese Informationen scheinen jedoch vielerorts noch nicht angekommen zu sein: "Auffrischungsimpfungen werden für Personen angeboten, deren Zweitimpfung vor sechs Monaten stattgefunden hat", heißt es auch nach dem Kabinettsbeschluss auf der Homepage des Impfzentrums München. Genauso ist es in Augsburg, Nürnberg, Ingolstadt oder Lindau. Überall werden sechs Monate Mindestabstand genannt, Stand Dienstagabend.

Lediglich in Regensburg ist man schon weiter: "Die Bayerische Staatsregierung hat sich am 15.11. für eine Auffrischungsimpfung bereits nach fünf Monaten ausgesprochen. Auffrischungsimpfungen werden demnach allen angeboten, die dies nach Ablauf von fünf Monaten wünschen", heißt es auf der Homepage.

Grünen-Politikerin Haubrich fordert nun, dass auf dem Internetportal, auf dem sich die Bürgerinnen und Bürger zur Impfung anmelden können, für jeden ersichtlich gemacht wird, wann man sich frühestens impfen lassen kann: "Jeder kann sollte das Datum seiner zweiten Impfung eingeben können und dann automatisch Bescheid bekommen, wann er oder sie sich frühestens boostern lassen kann."

Impfzentrum: "Es zählt nur die Stiko"

Die Eltern von Nathalie Hosp hatten nach ihrer Zurückweisung nochmal insistiert und sich auf Aussagen der Politik berufen. "Daraufhin wurde ihnen im Impfzentrum gesagt: 'Es interessiert nicht was die Politik empfiehlt. Es zählt nur die Stiko.'"

Nathalie Hosp hat nun einen neuen Termin gebucht, exakt sechs Monate nach der zweiten Astra-Impfung. Eine zweite Zurückweisung will sie ihren Eltern nicht zumuten: "Es kann nicht sein, dass es verkündet wird und man vorher nachfrägt, und dann werden alte Menschen über 80 trotzdem heimgeschickt. Das finde ich fast schon skandalös."

Spahn schreibt Ärzte an

Inzwischen gibt es auch eine Klarstellung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an die Adresse der Ärzte in Deutschland: "Der gemäß Zulassung vorgesehene Abstand von sechs Monaten zur vollständigen Immunisierung bei Personen ab 18 Jahren ist als zeitliche Richtschnur zu verstehen, der natürlich nicht tagesgenau einzuhalten ist", zitiert der Berliner "Tagesspiegel" aus einem Schreiben von Spahn und dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, an alle Vertragsärzte.

Die Ärzte könnten daher "jede Patientin und jeden Patienten ab 18 Jahren, auch wenn sie nicht zu den Risikogruppen gemäß der aktuellen Stiko-Empfehlung wie ältere Personen, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie medizinisches und pflegerisches Personal gehören, zeitnah und auch vor Ablauf der sechs Monate im eigenen Ermessen impfen."