Boom für Donauhäfen: Deutlich mehr Güterschiffe unterwegs

Die aktuellen Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik zeigen: Während in Regensburg die Zahl der transportierten und verladenen Güter in etwa gleichgeblieben ist, verzeichnet etwa der Donauhafen in Kelheim eine deutliche Steigerung. Mehr als 205.000 Tonnen Güter sind in Kelheim umgeschlagen worden, das ist eine Zunahme von einem Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Deutliches Plus in Deggendorf

Positiv fällt auch die Bilanz weiter donauabwärts aus: Im Hafen Straubing-Sand sind gut 357.000 Tonnen Güter umgeschlagen worden, das ist ein Plus von etwa 22 Prozent. In Deggendorf (etwa 111.000 Tonnen) wurden 8 Prozent mehr Güter umgeschlagen und im Donauhafen Passau (gut 122.000 Tonnen) knapp 15 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2018.

Meist werden Steine und Erden transportiert

Hauptsächlich werden auf der Donau Steine und Erden transportiert. Sie machen den größten Teil der umgeschlagenen Güter aus, nämlich rund 26 Prozent. Danach folgen Erzeugnisse aus der Land- und Forstwirtschaft sowie Mineralerzeugnisse wie Glas, Zement oder Gips. Zu geringeren Teilen werden auf der Donau auch chemische Erzeugnisse, Abfälle, Nahrungsmittel oder auch Kohle, Erdöl oder Erdgas transportiert.