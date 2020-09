Bonnemeier-Nachfolge gesucht: Bürgermeisterwahl in Leutershausen

Wer wird neuer Bürgermeister von Leutershausen? Das steht am Sonntagabend (27.9.20) fest. Die Bürgerinnen und Bürger können sich an diesem Wahltag zwischen zwei Kandidaten entscheiden. Nach dem Rücktritt von Sandra Bonnemeier im Mai 2020 werfen am Wochenende Harald Domscheit und Markus Liebich ihren Hut in den Ring.

Zwei Männer wollen Sandra Bonnemeier nachfolgen

Harald Domscheit wurde von der Alternativen Liste Leutershausen (ALL) und Bündnis 90/Die Grünen aufgestellt. Derzeit ist er zweiter Bürgermeister der Stadt und leitet die Geschäfte gemeinsam mit dem dritten Bürgermeister, Thomas Härpfer (CSU/Freie Wähler). Für die SPD und das Bürgerforum Leutershausen tritt Markus Liebich (Bürgerforum Leutershausen) an.

Stadtrats-Neuling Liebich lebt seit 40 Jahren in Leutershausen

Liebich geht als Newcomer ins Rennen. Der 43-Jährige ist seit Mai im Stadtrat dabei und will frischen Wind nach Leutershausen bringen. Dort lebt er schon seit über 40 Jahren gemeinsam mit seiner Partnerin und der zehnjährigen Tochter. Trotzdem hat er in den vergangenen Wochen nochmal alle 49 Ortsteile besucht und weiß, worauf er den Fokus als neuer Bürgermeister von Leutershausen legen würde. Ziel sei es, die bereits auf den Weg gebrachten Projekte transparent und vernünftig zum Abschluss zu bringen. „Es geht hier insbesondere um das Thema Kläranlagenbau, der viele Bürger und Gewerbe finanziell belasten wird. Es geht darum, unser Bebauungsgebiet zu vermarkten, unser Gewerbegebiet zu vermarkten, und es geht auch darum, neue Kindergartenplätze zu schaffen“, sagte Liebich dem Bayerischen Rundfunk.

Domscheit will den Chefsessel erobern

Gegenkandidat ist Harald Domscheit. Der gelernte Architekt ist seit sechs Jahren im Stadtrat und hat nach dem Rücktritt von Sandra Bonnemeier die Geschäfte als zweiter Bürgermeister im Juni dieses Jahres offiziell übernommen. Nun will der verheiratete Vater von drei Kindern auf den Chefsessel. „Mir geht es darum, dass die Zusammenarbeit mit Kirchen, mit Vereinen und Verbänden verbessert wird. Dass es hier eine Stärkung und Wertschätzung des Ehrenamts gibt. Dass wir mit der Sanierung der Kläranlage die Möglichkeit haben, die Gewerbegrundstücke und das Wohnbaugebiet zu vermarkten und Beschlüsse zeitnah und transparent umsetzen“, sagte Domscheit.

Querelen mit Ex-Bürgermeisterin Sandra Bonnemeier

Ex-Bürgermeisterin Sandra Bonnemeier befand sich lange Zeit im Krankenstand, bis sie schließlich im Mai dieses Jahres ihren Entlassungsantrag stellte, ohne genaue Gründe anzugeben. Immer wieder sorgte jedoch das zerrüttete Verhältnis zwischen Bonnemeier und dem Stadtrat für Schlagzeilen. Von Stadtratssitzungen bis tief in die Nacht, respektlosem Umgang und persönliche Anfeindungen war die Rede. Sie selbst wies die Vorwürfe stets zurück.

Sandra Bonnemeier vor Gericht

Derzeit muss sich Sandra Bonnemeier wegen des Vorwurfs der Untreue vor dem Amtsgericht Ansbach verantworten. Ein anderes Verfahren wegen der Beschäftigung externer IT-Berater wurde eingestellt.