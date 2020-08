Bonnemeier-Nachfolge: Bürgermeisterkandidaten stehen fest

Zur Bürgermeisterwahl im September haben sich für die Stadt Leutershausen zwei Kandidaten aufstellen lassen. Wie ein Sprecher der Stadt Leutershausen dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mitteilt, haben die Mitglieder der Alternativen Liste Leutershausen (ALL) und Bündnis 90/Die Grünen den amtierenden Zweiten Bürgermeister, Harald Domscheit (ALL), aufgestellt. Für die SPD und das Bürgerforum geht der Stadtrats-Neuling Markus Liebich (Bürgerforum) ins Rennen. "Wenn jetzt keine Überraschung mehr passiert, dann sind das die beiden Kandidaten, die gegeneinander antreten", sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung dem BR. Denn offiziell haben die Fraktionen noch bis heute Abend um 18 Uhr Zeit, weitere Vorschläge einzureichen. Das sei jedoch sehr unwahrscheinlich, so der Sprecher weiter.

CSU bleibt neutral

Die Stadtratsmitglieder von CSU und Freien Wählern haben keinen Kandidaten aufgestellt. Anfang der Woche war noch Rechtsanwalt und Stadtratsmitglied Alexander Scholl im Gespräch gewesen, dieser ist jedoch wieder zurückgerudert. Die Christsozialen hätten sich für Neutralität entschieden, heißt es aus der Verwaltung. Die Bürgermeister-Kandidaten werden am 27. September gegeneinander antreten. Dann werden die Leutershäuser einen Nachfolger von Sandra Bonnemeier wählen.

Schwieriges Verhältnis zwischen Ex-Bürgermeisterin und Stadtrat

Die ehemalige erste Bürgermeisterin hatte einen Entlassungsantrag zum 31. Mai 2020 gestellt und wurde mittlerweile entlassen. Da sich Bonnemeier schon lange im Krankenstand befindet, leiten seither der Zweite Bürgermeister Harald Domscheit gemeinsam mit dem Dritten Bürgermeister Thomas Härpfer (CSU/Freie Wähler) die Geschäfte der Stadt. Sandra Bonnemeier wurde im Jahr 2016 mit 74 Prozent der Stimmen zur Ersten Bürgermeisterin gewählt. Während ihrer Amtszeit hatte die Wirtschaftsjuristin aus Nordrhein-Westfalen immer wieder Streitigkeiten mit dem Stadtrat und Mitarbeitern im Rathaus. Auch stand die Ex-Bürgermeisterin wegen diverser Anschuldigungen vor Gericht.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!