Boni zu Unrecht gezahlt: Stadt Bamberg schaltet Gutachter ein

Im Fall der zu Unrecht ausgezahlten Boni an Mitarbeiter der Stadt Bamberg, will die Stadt nun einen unabhängigen Sachverständigen einschalten. Das hat Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) mitgeteilt. Der Abschlussbericht des Sachverständigen soll öffentlich bekanntgemacht werden.

"Ich nehme die erhobenen Vorwürfe sehr ernst. Deshalb habe ich bereits heute entschieden, dass die lückenlose Aufarbeitung der Vorwürfe durch einen unabhängigen Sachverständigen durchgeführt wird." Andreas Starke, Oberbürgermeister Bamberg

Prüfungsverband: Eine halbe Million Euro unzulässig ausgezahlt

Zuvor war der Kommunale Prüfungsverband Bayern in einem Bericht über die Jahresrechnungen der Stadt für die Jahre 2011 bis 2017 zu dem Schluss gekommen, dass rund eine halbe Million Euro an Bonuszahlungen für städtische Mitarbeiter zu Unrecht ausgegeben wurden. Weil für die Zahlungen seitens der Beschäftigen entweder keine Gegenleistung erbracht wurde oder diese Gegenleistung nicht nachgewiesen werden konnte.

Der Kommunale Prüfungsverband Bayern ist eine unabhängige Einrichtung der kommunalen Selbstverwaltung. Er hat unter anderem die Aufgabe, die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften bei seinen Mitgliedern zu kontrollieren. Die Stadt Bamberg ist, wie alle Städte, Landkreise und Bezirke in Bayern, zur Mitgliedschaft in diesem Prüfungsverband verpflichtet.

Pauschalen für Überstunden ohne Nachweis

In ihrem jüngst vorgelegten Bericht listeten die Prüfer eine ganze Reihe von Fällen auf, in denen die oft leitenden Mitarbeiter der Stadt monatlich pauschal bis zu 1.250 Euro mehr bekamen, als tariflich vorgesehen. Teilweise seien die Pauschalen für Überstunden sogar gezahlt worden, obwohl die Arbeitszeitkonten der Beschäftigten ein Stundenminus aufwiesen. In den meisten Fällen, seien die Pauschalen gezahlt worden, ohne dass den Prüfern eine Gegenleistung nachgewiesen werden konnte. Dass es diese Gegenleistung oft auch gar nicht gab, habe die Stadt den Prüfern zufolge sogar eingeräumt. In anderen Fällen seien Prämien für Leistungen gezahlt worden, die dem Prüfungsverband zufolge mit dem Lohn bereits abgegolten waren. Teilweise erhielten Mitarbeiter durch diese Praxis zusätzlich fast 17.000 Euro pro Jahr.

Starke: Ausschließlich überdurchschnittliche Mehrleistung belohnt

Bambergs Oberbürgermeister Starke hingegen beteuert, dass mit den Bonuszahlungen ausnahmslos überdurchschnittliche Mehrleistungen der Beschäftigten einhergegangen seien. Zudem sei bereits im Jahr 2019 damit begonnen worden, die kritisierte Praxis "konsequent" einzustellen. Weil die Prüfer eben diese Praxis aber bereits im Jahr 2013, also sechs Jahre zuvor angemahnt hatten, warnen sie in ihrem jüngsten Bericht, dass sich für die Verantwortlichen jetzt möglicherweise die Haftungsfrage stellen könnte.

Rechtsaufsicht: Bamberg soll Vorwürfe zunächst intern aufarbeiten

Der Prüfungsverband erklärte auf Nachfrage des BR, es sei jetzt an der Rechtsaufsichtsbehörde, in diesem Fall der Regierung von Oberfranken, die Missstände im Bamberger Rathaus wenn nötig zu ahnden. Bei der Regierung selbst heißt es auf Nachfrage des BR, der Prüfbericht diene in erster Linie der Selbstkontrolle der Kommune und sei kein Mittel der staatlichen Kontrolle. Die Stadt Bamberg solle sich mit den erhobenen Vorwürfen zunächst intern auseinandersetzen und die Abarbeitung der Kritikpunkte zu gegebener Zeit nachweisen.

Staatsanwaltschaft prüft, ob es sich um Untreue handelt

Von der Staatsanwaltschaft Bamberg heißt es unterdessen, es werde nun geprüft, ob sich aus dem Bericht ein Anfangsverdacht für Untreue ergebe.