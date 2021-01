Boni und Wahlwerbung: Bambergs Oberbürgermeister unter Druck

Die neue Amtszeit des Bamberger Oberbürgermeisters steht unter keinem guten Stern. Andreas Starke von der SPD steht zum wiederholten Mal in der Kritik. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen unklarer Zahlungen im Rathaus. Im vergangenen Jahr hatte schon einmal die Staatsanwaltschaft in einer anderen Sache ermittelt. Damals ging es um einen Wahlwerbebrief.

Strafbefehl: Wahlwerbung kostet 18.000 Euro

Es war ein Brief vor der Kommunalwahl 2020. Er ging an ausländische Bamberger mit der Aufforderung, die SPD und Andreas Starke zu wählen. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Coburg dem Oberbürgermeister einen Strafbefehl über 60 Tagessätze zugestellt. Er soll 18.000 Euro zahlen, wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses. Es ist nicht erlaubt, Meldeadressen in Verbindung mit der Staatsangehörigkeit herauszugeben. Andreas Starke hat sich als oberster Chef der Verwaltung für den Fehler entschuldigt. Gegen den Strafbefehl hat er dennoch Einspruch erhoben. Nun wird es wohl zum Prozess kommen.

Prüfbericht: Unzulässige Boni an Mitarbeiter gezahlt

Fast zeitgleich mit dem Abschluss der Ermittlungen zu der umstrittenen Wahlwerbung gibt es neue Vorwürfe. Laut einem Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes hat die Stadt in den Jahren 2011 bis 2017 unzulässige Pauschalen und Prämien an ausgewählte Mitarbeiter gezahlt. Immerhin soll es um eine halbe Millionen Euro gehen. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft in Hof in dieser Sache. Ursula Redler, Stadträtin der Fraktionsgemeinschaft Bamberger Allianz und CSU spricht von einem Vertrauensverlust.

"Es geht darum, jetzt die Fakten auf den Tisch zu legen und aufzuarbeiten. Wenn da wirklich weniger dran ist, als man zunächst vermutet, dann ist das gut so. Ich hoffe das sogar sehr, weil der Stadtrat und die ganze Stadtverwaltung liegt in Scherben." Ursula Redler, Bamberger Allianz

Neuer Verdacht: Mini-Jobs als Kompensation für Boni-Zahlungen

Bereits 2019 habe die Stadt reagiert, so Oberbürgermeister Andreas Starke. Bestimmte Zahlungen seien eingestellt worden. Die CSU und die Bamberger Allianz haben jedoch nun einen neuen Verdacht: Nach Einstellung der Boni-Zahlungen sollen Kompensationszahlungen in Form von Mini-Jobs in Tochterunternehmen und Stiftungen der Stadt geschaffen worden sein.

Die Fraktionsvorsitzende Ulrike Sänger von den Bamberger Grünen will die Untersuchung der Vorwürfe abwarten und schließt dabei nichts aus. Bei der CSU und der Bamberger Allianz hält man auch personelle Konsequenzen für möglich, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten. Die Stadt nehme derzeit Stellung zu den Vorwürfen, sagt Andreas Starke. Anschließend werde die Regierung von Oberfranken als Aufsichtsbehörde die Vorwürfe prüfen.