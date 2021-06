Boni-Affäre: "Daran sieht man die Wichtigkeit externer Prüfung"

BR24: "Es gibt doch so viele Kontrollen innerhalb der Stadtverwaltung. Es gibt den Behördenleiter, interne Prüfungen. Wie kann so etwas vorkommen?"

Geis: "Mittlerweile ist es ja so, dass auch in der öffentlichen Verwaltung spezielle Posten geschaffen werden, die die innerbehördlich Compliance (Überprüfung der Regeltreue eines Unternehmens oder einer Verwaltung, Anm. d. Red.) verfolgen, was ein Wirtschaftsbetrieb längst hat. Also jemand, der bewusst darauf schaut, dass die Rechtsvorschriften genau eingehalten werden und zwar in einer unabhängigen Funktion. Normalerweise sollte es der Behördenleiter natürlich selber machen. Aber, wie man jetzt hier sieht, ist ja auch die Stadtleitung möglicherweise involviert und für so etwas bräuchte man, neudeutsch gesagt, einen Compliance Officer. Das ist eine Stelle, die ähnlich wie das Rechnungsprüfungsamt praktisch im Vorfeld schon testet, ob Recht und Ordnung eingehalten wurden. Die öffentliche Verwaltung ist ja nach Artikel 20, Absatz 3, an Gesetz und Recht gebunden. Aber wenn man nicht jemandem hat, der das intern kontrolliert, dann kommt es eben zu solchen Vorgängen und die externe Kontrolle, also gerade die Rechtsaufsicht, also die Kommunalaufsicht, die wird ja immer erst dann tätig und kann tätig werden, wenn bestimmte Tatsachen den internen Bereich verlassen haben."

BR24: "Sie meinen also, die interne Rechnungsprüfung müsste verschärft werden, durch eine interne Compliance. Dann erst kommt der kommunale Prüfungsverband. Die letzte Stufe wäre dann der Bayerische Rechnungshof?"

Geis: "Zu einem Rechnungsprüfungsausschuss ist die Gemeinde ja, verpflichtete, aber die sind natürlich politisch besetzt vom Gemeinderat oder Stadtrat her. Und wenn hier natürlich, ich sage jetzt mal, entsprechende politische Bestrebungen da sind, eher dicht zu halten, dann ist es natürlich ein relativ stumpfes Schwert. Und darum muss die interne Rechnungsprüfung durch die externe Prüfungen ergänzt werden. Darum gibt es ja diesen kommunalen Prüfungsverband und in letzter Konsequenz auch noch den Bayerische Rechnungshof, der natürlich nur als Ultima Ratio eingreift. Dieser Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes, der hatte die Sache eigentlich erst ausgelöst und daran sieht man die Wichtigkeit der externen Prüfung."