Boni-Affäre Bamberg: Grüne wollen sich positionieren

Der Kreisverband Grünes Bamberg wird am Donnerstagabend in seiner Jahreshauptversammlung darüber abstimmen, wie die weitere Zusammenarbeit mit Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) aussehen soll. Drei Anträge liegen dazu vor. Der Kreisverband hofft dann darauf, dass sich die Grünen-Stadtratsfraktion auch an die mehrheitliche Empfehlung der Basis hält.

Bamberger Stadtrat hält sich bedeckt

Als im Juli die sogenannte Boni-Affäre noch einmal hochkochte, da forderte die BBB-Fraktion bestehend aus Volt, ÖDP und Bambergs-Mitte den Rücktritt des Oberbürgermeisters. Die anderen vertretenen Parteien im Bamberger Stadtrat hielten sich mit konkreten Äußerungen eher zurück. Die Grünen forderten von Starke lediglich eine Stellungnahme zu den Vorwürfen der beanstandeten Boni-Zahlungen ein. "Als gewählter Oberbürgermeister der Stadt Bamberg und als Chef der Stadtverwaltung muss er sich zu seiner persönlichen und politischen Verantwortung erklären und seinen Standpunkt erläutern", hieß es damals von der Stadtratsfraktion Grünes Bamberg. Dem kam der OB auch Ende Juli in einer nicht-öffentlichen Sitzung nach. Dabei soll es zwar zur Sache gegangen sein, wie Teilnehmer berichteten, aber damit schien das Kapitel dann auch weitgehend abgeschlossen zu sein.

Sofortiger Rücktritt des Oberbürgermeisters gefordert

Nun aber will die Partei Grünes Bamberg mit einer Abstimmung in der Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Klarheit über die weitere Zusammenarbeit mit Oberbürgermeister Andreas Starke schaffen. Drei Anträge liegen dazu vor. Ein Antrag der Grünen-Basis fordert die sofortige Entlassung auf eigenes Verlangen von Starke ein, der zweite spricht sich für einen Rückzug von Starke aus, sollte eine Anklage der Staatsanwaltschaft Hof erhoben werden. Der dritte Antrag fordert die Entlassung des Oberbürgermeisters erst bei einer tatsächlichen Verurteilung.

Grüne wollen Klarheit über Zusammenarbeit mit Starke

Der Kreisverband der Grünen möchte sich mit dem mehrheitlichen Antrag zur Rolle des Oberbürgermeisters in der Boni-Affäre positionieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Es sei aber alles offen, so Timm Schulze, Vorstandsmitglied von Grünes Bamberg. Möglich sei auch, dass noch weitere Anträge eingehen oder alle Anträge abgelehnt werden. Die Stadtratsfraktion sei zwar nicht an die Beschlüsse der Partei gebunden, die Partei hoffe jedoch darauf, dass sich die Stadtratsfraktion an die Empfehlung der Mehrheit aller Mitglieder halte, so Schulze weiter.

"Es gibt dazu im Kreisverband ein breites Meinungsfeld. Die Entscheidung ist offen und liegt bei den Mitgliedern von Grünes Bamberg am Donnerstag." Timm Schulze, Vorstandsmitglied Grünes Bamberg

Die Grünen sind im Bamberger Stadtrat die stärkste Kraft mit zwölf von 44 Sitzen. Eine Empfehlung dürfte deshalb eine starke Aussagekraft für die mit acht Sitzen vertretene SPD haben.

Ermittlungen zur Boni-Affäre dauern an

Auf BR-Anfrage bei der Staatsanwaltschaft Hof ist mit ersten Ergebnissen der derzeit laufenden Ermittlungen frühestens in zwei Monaten zu rechnen. Bereits seit Dezember 2020 ermittelt die für Wirtschaftsstraftaten zuständige Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue gegen Verantwortliche der Bamberger Stadtverwaltung. Im Mai gab es mehrere Durchsuchungen in Einrichtungen der Stadt und in fünf Privathaushalten.

Prüfungsverband stellt rechtswidrige Zahlungen fest

Ein Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes Bayern stellte im vergangenen Jahr fest, dass die Stadt Bamberg in den Jahren 2011 bis 2017 und anscheinend auch darüber hinaus noch rund eine halbe Million Euro als Überstundenvergütung oder Boni pauschal an einige Mitarbeiter überwiesen hat. Auch eine von der Stadt beauftragte Rechtsanwaltskanzlei hat bei einer weiteren Prüfung festgestellt, dass die Zulagen an kommunale Beschäftigte rechtswidrig gezahlt worden seien.