25.06.2021, 10:43 Uhr

Bombenverdacht in Kümmersbruck

Auf einem Baugrundstück in Kümmersbruck ist möglicherweise ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Ob es sich tatsächlich um eine Bombe handelt, soll am Samstag untersucht werden. In dem Fall müsste das Gebiet evakuiert werden.