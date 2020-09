Bombenfund: Weidener Notrufzentrale nach München verlegt

Die Integrierte Leitstelle (ILS) Nordoberpfalz in Weiden nimmt ab Donnerstagmittag Notrufe aus der nördlichen Oberpfalz in München entgegen. Die Disponenten sind vorübergehend umgezogen, weil am Sonntag auf dem benachbarten Gelände des Fußballstadions der Boden aufgegraben wird. Vermutlich liegt dort ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg.

Notrufnummer wie gewohnt erreichbar

Erstmalig in Bayern gehen in einer Notrufzentrale die Lichter komplett aus, sagt Jürgen Meyer, der Leiter der ILS in Weiden. Die Anrufer bekommen davon aber im Ernstfall nichts mit. Die Notrufnummer 112 ist wie gewohnt erreichbar, die Versorgung bei Einsätzen sei gewährleistet und der Anrufer habe am Telefon auch seine Oberpfälzer Disponenten mit der entsprechenden Orts- und Sachkenntnis, so Meyer.

15 Mitarbeiter arbeiten von München aus

Bereits am Mittwoch sind 15 Disponenten nach München gereist, hier wurde in den vergangenen Tagen in Räumen der Berufsfeuerwehr München eine Not-ILS eingerichtet. Am Donnerstag dann erfolgt sukzessive die technische Umschaltung von Weiden nach München.

Da die ILS mit zig Partnern zusammen arbeitet, vom Wetterdienst über Funk- und Internetanbieter bis hin zu Brandmeldeanlagen in Firmen sowie anderen Behörden, müssen sämtliche Schnittstellen umgeschaltet werden. Am Montagvormittag geht es dann nach und nach wieder zurück nach Weiden. Eine Vertretung durch andere Leitstellen in der Oberpfalz war aufgrund der Corona-Bedingungen nicht möglich.

Evakuierung wegen möglichem Blindgänger

Auch im BRK-Seniorenheim ein paar Meter weiter ist man auf die mögliche Räumung eines Blindgängers am Sonntag vorbereitet. BRK-Leiter Sandro Galitzdörfer hat 220 Ehrenamtliche zusammen getrommelt, damit die 86 Bewohner des Heims unter Corona-Bedingungen sicher in die Turnhalle der Europa-Berufsschule kommen. Dazu werden 35 Fahrzeuge am Sonntagmorgen Schlange stehen vor der Tür. Noch gehfähige Bewohner werden je nach Stockwerk, in dem sie wohnen, mit Abstand und Betreuungspersonal in einem Bus gefahren.

1.500 Anwohner betroffen

Auch 1.500 Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen, ihnen steht ein Notquartier in der Max-Reger-Halle zur Verfügung. Das Klinikum ist nur zum Teil betroffen. Hier werden Patienten von der Palliativ- oder auch der neurologischen Station ins Haupthaus geschoben und für den Zeitraum auf anderen Stationen untergebracht. Allerdings dürfen am Sonntag keine Besucher ins Klinikum und auch die private Anfahrt zur Notaufnahme ist nicht erlaubt. Im Notfall disponiert die ILS Krankentransporte oder auch Schwangere, bei denen die Wehen einsetzen mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme.

Am Freitag wird nach der Bombe gesucht

Bei Planungen für Bauarbeiten neben dem Fußballstadion sind vor mehreren Wochen Verdachtspunkte gefunden worden, an denen Reste aus dem Zweiten Weltkrieg schlummern könnten. An einem der Verdachtspunkte wurde anhand von Sonden-Untersuchungen ein größerer metallischer Gegenstand im Boden fest gestellt. Ob es sich um einen Blindgänger handelt, können die Experten erst sagen, wenn sie einen kleinen Teil des Erdreichs abgraben. Das soll am Freitag der Fall sein.