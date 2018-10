Bombenfund in Regensburg: Evakuierung hat begonnen

Wo können die Anwohner unterkommen?

Ein Notquartier steht am Goethe-Gymnasium (Goethestraße 1) seit 8.30 Uhr zur Verfügung. Busse bringen im 20-Minuten-Takt alle betroffenen Anwohner zur Notunterkunft. Sammelpunkte gibt es am Roter-Brach-Weg, Annahofstraße, An den Klostergründen und Prüfening. Auch die Buslinie 1 kann genutzt werden, um das Evakuierungsgebiet zu verlassen.

Bei Bauarbeiten war am Dienstag eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Fundort ist abgesichert, es bestehe keine Gefahr für die Anwohner, teilte die Stadt mit.

Viele Luftangriffe auf Regensburg

Regensburg war bis 1945 mehr als 20 Mal das Ziel von Luftangriffen durch britische und amerikanische Bomber. Der Regensburger Westen wurde dabei mehrfach gezielt angegriffen. Hier lag eine große Flugzeugfabrik des Rüstungskonzerns Messerschmitt.