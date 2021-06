Schon wieder Bombenfund in Nürnberg an der Brunecker Straße

Erst vor einer Woche war in der Nürnberger Südstadt eine Fliegerbombe entschärft worden. Eine Kleingartensiedlung in Hasenbuck und ein Wohngebäude mussten für die Entschärfung evakuiert werden. Für die Entschärfung der Bombe, die ebenfalls in der Brunecker Straße gefunden wurde, mussten auch die U-Bahn-Linien U1 und U11 unterbrochen werden.