Bombenfund in Mühldorf - Entschärfung am Donnerstag

Im Neubaugebiet an der Harthauser Straße in Mühldorf-Nord ist am Mittwoch bei Sondierungsarbeiten eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Das teilt das Landratsamt Mühldorf mit. Ein Abtransport der Bombe sei nicht möglich. Deshalb habe das Bombenräumkommando entschieden, den Blindgänger am Donnerstag ab 13 Uhr zu entschärfen. Für die Bevölkerung besteht laut Landratsamt aktuell keine Gefahr.

3.800 Anwohner müssen evakuiert werden

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, müssen dafür ab Donnerstagmorgen rund 3.800 Menschen in einem Radius von einem Kilometer um den Fundort evakuiert werden. Die Anwohner der betroffenen Straßen werden gebeten, am Donnerstag das Gebiet bis spätestens 11:45 Uhr zu verlassen. Personen, die das Gebiet nicht selbstständig verlassen können, sollen sich an das Bayerische Rote Kreuz wenden. Betroffene Bürger werden am Mittwochabend ab 19 Uhr mit Flugblättern und über Lautsprecherdurchsagen informiert.

Notunterkunft in Turnhalle

In der Turnhalle der Berufsschule wird eine Notunterkunft eingerichtet. Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden oder als enge Kontaktpersonen in Quarantäne sind, sollen zur Grundschule Mößling kommen. Unter den Telefonnummern 08631/699-425 sowie -415 sind Bürgertelefone für die Anwohner eingerichtet.

Bahnverkehr wird mittags eingestellt

Auch der Bahnverkehr am Bahnhof Mühldorf werde ab 11.45 Uhr eingestellt, Geschäfte, Einkaufsmärkte und Werkstätten im betroffenen Gebiet werden schon ab 10 Uhr geschlossen. Auch einige städtische Kindergärten und Krippen bleiben ganztägig geschlossen.

Auch im mittelfränkischen Ansbach soll am Donnerstag in der Nähe des Bahnhofs ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. In Fürth zog sich die Entschärfung einer 225 Kilogramm schweren Bombe am Mittwochnachmittag in die Länge.