21.04.2020, 14:55 Uhr

Geretsried: Fliegerbombe abtransportiert und entschärft

Die Fliegerbombe, die am Vormittag bei Arbeiten in Geretsried-Gartenberg gefunden wurde, ist vom Sprengkommando abtransportiert und in einem Waldstück entschärft worden. Wegen des Coronavirus war vorher keine Evakuierung durchgeführt worden.