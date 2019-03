Bombenexplosionen angekündigt: Angeklagter freigesprochen

Die Richter sprachen den damaligen Häftling frei, weil sie in der Bombendrohung keine Störung öffentlichen Friedens erkennen konnten. Der Grund: Nur sein Mitgefangener habe von dem Vorhaben erfahren. Diesem gegenüber soll der 23-Jährige angekündigt haben, erst eine Bombe zu zünden und dann die entstehende Panik für die zweite Explosion zu nutzen. Er kenne sich mit Chemikalien aus und sei in der Lage, Bomben zu bauen. Einen Justizvollzugsbeamten habe der Mann außerdem nach christlichen Feiertagen gefragt.

Angeklagter muss trotzdem in Haft

Nach Ansicht der Richter waren seine Äußerungen jedoch nicht in der Öffentlichkeit getätigt worden. Außerdem habe die Öffentlichkeit nichts von seinen Plänen erfahren. Deshalb wurde der 23-Jährige freigesprochen. In Haft kommt der Mann aber trotzdem - wegen einer anderen Straftat: Er soll zusammen mit einem Komplizen einen Mann in der Nürnberger Innenstadt ausgeraubt haben. Die Richter verurteilten ihn in diesem Fall wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten.