Bombenentschärfung in Augsburg: Vorbereitungen laufen

Die Einsatzkräfte im Augsburger Stadtteil Lechhausen sind heute Abend voll gefordert: Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg muss entschärft werden. Die Fliegerbombe ist auf einem Grundstück an der Pöttmeser Straße entdeckt worden – in einem Gewerbegebiet. Rund 100 Menschen wohnen in der Gegend: Sie werden jetzt nach und nach in Sicherheit gebracht. Die Stadt hat ein Notquartier eingerichtet. Dort können die Anwohner "so lange wie nötig bleiben", wie eine Sprecherin dem BR sagte.

Bombenentschärfung hat Folgen für A8

Das Besondere an dieser Bombenentschärfung ist, dass in der Nähe der Fundstelle die A8 verläuft. Die Sperrzone ist mit einem Radius von 1.000 Metern so groß, dass die Autobahn zwischen Augsburg-Ost und Dasing ab 17.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden muss. Zu dieser Zeit sind normalerweise noch viele Pendler auf der A8 unterwegs. Eine Umleitungsstrecke über die B300 ist eingerichtet. Allerdings wird hier mit Staus gerechnet.

Vorbereitungen für Bombenentschärfung laufen nach Plan

Die Vorbereitungen laufen nach Angaben der Sprecherin nach Plan. Allerdings gebe es bei einem solchen Einsatz immer ein gewisses Risiko, dass etwas Unvorhergesehenes passiert. Die Polizei ist mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort, die Feuerwehr mit 120. Auch der Rettungsdienst steht vorsichtshalber bereit.

Bombe in Augsburg ist rund 500 Kilo schwer

Der Kampfmittelräumdienst verschafft sich aktuell einen ersten Überblick. Demnach wiegt die Bombe rund 500 Kilogramm. Beide Zünder seien intakt, was die Entschärfung vereinfache. Läuft alles wie geplant, können die Einsatzkräfte am späten Abend Entwarnung geben. Die Anwohner werden dann über Lautsprecher-Durchsagen informiert.