Bombenentschärfung in Augsburg: Stadt dankt Einsatzkräften

Nach der Entschärfung einer Fliegerbombe im Stadtteil Lechhausen hat die Stadt eine positive Bilanz gezogen. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte: "Allen Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen, die umsichtig und reibungslos für die gesicherte Evakuierung und Absperrung gesorgt haben, möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen. Wir können froh und dankbar sein, dass die Entschärfung der Fliegerbombe (…) ohne größere Probleme gelungen ist."

Polizei, Feuerwehr und viele Helfer bei Bombenentschärfung im Einsatz

Insgesamt waren rund 220 Einsatzkräfte vor Ort. Unter ihnen etwa 80 Kräfte der Polizei sowie 120 Feuerwehrleute. Auch 20 Helferinnen und Helfer von Hilfsorganisationen wie Bayerischem Roten Kreuz, Johannitern und Medizinischem Hilfswerk unterstützten den Einsatz, der am Mittwochnachmittag begonnen hatte.

Anwohner mussten wegen Fliegerbombe Häuser verlassen

Die Einsatzkräfte brachten rund 100 Anwohner in einem Umkreis von 1.000 Metern um die Fundstelle in Sicherheit. Da es sich vorwiegend um ein Gewerbegebiet handelt, hielten sich nur wenige Menschen in der Sperrzone auf. Benachbarte Unternehmen mussten den Betrieb vorübergehend einstellen, die Beschäftigten die Sperrzone verlassen.