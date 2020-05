Bombendrohungen im Landkreis Freyung-Grafenau und Passau

Am Donnerstagnachmittag sind über den Polizeinotruf Bombendrohungen auf Social Media-Plattformen eingegangen. Bei den bedrohten Objekten handelte es sich um die Mittelschule in Waldkirchen (Lkr. Freyung-Grafenau) und die Förderschule in Hauzenberg (Lkr. Passau) sowie die Polizeidienststelle in Freyung. Nach größeren Polizeieinsätzen blieb es bei einer leeren Drohung.

Polizei durchsucht alle Gebäude

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern heute bekannt gab, wurden unter der Federführung der Polizeiinspektion Freyung in einem größeren Polizeieinsatz die Schulen und das Polizeigebäude untersucht. Zu diesem Zeitpunkt war niemand in den Schulen. Es konnte nichts Auffälliges gefunden werden.

Insgesamt waren rund 30 Beamte mehrerer niederbayerischer Polizeidienststellen im Einsatz. Nun ermitteln die Staatsanwaltschaft Passau, die Polizeiinspektion Freyung sowie die Kriminalpolizei Passau in dem Fall.

Verdächtigte Mädchen sind polizeibekannt

Eine erste Spur führte bereits zu drei Schülerinnen, die bereits wegen Vergehen im Bereich "Cybermobbing" polizeibekannt sind. Es handelt sich bei den Jugendlichen um eine 14- und eine 15-Jährige aus dem Landkreis Freyung-Grafenau, sowie eine weitere 15-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Passau. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Passau wurden Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt und mehrere Handys sichergestellt. Die Auswertung dauert an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben.

Polizei sucht Zeugen

Ob und inwieweit die drei Schülerinnen als Verfasser der Drohungen verantwortlich sind und ob es zwischen den zurückliegenden Ermittlungen und dem aktuellen Fall einen Zusammenhang gibt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, so die Polizei. Es wird unter anderem wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.