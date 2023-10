Bombendrohung an Schulen in Regensburg und Augsburg

Artikel wird fortlaufend aktualisiert

An der Bischof-Manfred-Müller-Schule in Regensburg ist am Montagmorgen eine Bombendrohung eingegangen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz auf BR24-Anfrage mit. Die private Grund- und Mittelschule im Stadtwesten Regensburgs wurde daraufhin von der Polizei geräumt. Polizeikräfte suchten mit Sprengstoffhunden die Schule ab, gegen Mittag konnten die Beamten Entwarnung geben. Ein Sprengkörper wurde nicht gefunden.

Bombendrohung per E-Mail

Laut Polizei war die Bombendrohung bei der Schule per E-Mail eingegangen. Zum Zeitpunkt befanden sich schon 400 Schülerinnen und Schüler in der Schule. Sie wurden von der Polizei evakuiert und in der Turnhalle einer benachbarten Schule untergebracht. Laut einem Sprecher der Polizei gibt es aktuell noch keinen Verdacht, wer die Bombendrohung verfasst haben könnte.

Augsburger Schule noch vor Unterrichtsbeginn geräumt

Neben der Schule in Regensburg ist auch eine Schule in Augsburg am Montagmorgen Ziel einer Bombendrohung geworden. Die Schüler der Goethe-Mittelschule im Stadtteil Lechhausen seien deshalb vor Unterrichtsbeginn nicht ins Gebäude gelassen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Um 7.30 Uhr sei die Drohung eingegangen, wie die Augsburger Allgemeinen berichtet. Verdächtiges sei bei einer Absuche der Schule unter anderem mit Polizeihunden aber nicht gefunden worden. So konnte ab Mittag Entwarnung gegeben werden. Die "Augsburger Allgemeine" hatte zunächst über den Einsatz berichtet.

Bundesweite Bombendrohungen an Schulen

Bei mindestens sechs Schulen in Deutschland sind am Montag Bombendrohungen eingegangen. Betroffen waren neben Augsburg und Regensburg auch Schulen in Karlsruhe und Mannheim in Baden-Württemberg, Solingen in Nordrhein-Westfalen sowie in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. In Erfurt ging die Drohung nach Polizei-Angaben per E-Mail ein. Auch in Regensburg und Augsburg sei dies der Fall gewesen, teilten die Behörden mit.

Auch gegen das ZDF in Mainz wurde eine Bombendrohung ausgesprochen. Mehrere Gebäude auf dem Gelände im Stadtteil Lerchenberg mussten geräumt worden, darunter auch das Sendebetriebsgebäude und das Hochhaus, in dem die Verwaltung des Senders sitzt. Insgesamt rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders, die zwischenzeitlich ihre Arbeitsplätze verlassen mussten, konnten nach der Entwarnung wieder zurück an ihre Arbeitsplätze.