Bombendrohung in Würzburg: Polizei gibt Entwarnung

Polizeiabsperrungen, ausgesetzter ÖPNV, zahlreiche Beamte – all das wegen einer Bombendrohung im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld. Mittlerweile hat die Polizei offiziell Entwarnung gegeben: "In den Gepäckstücken befand sich kein Sprengstoff", heißt es über Twitter. Die Polizeisperren werden in Kürze aufgehoben, dann läuft auch der ÖPNV wieder regulär.

Polizei prüft Gepäckstücke nach Sprengstoff-Drohung

Offenbar hatte zuvor ein Mann in einer Sparkasse mehrere Gepäckstücke abgestellt und gesagt, dass darin Sprengstoff wäre. Die Polizei prüfte die Lage und ging von keiner konkreten Gefahr für die Bevölkerung aus. Trotzdem wurden die Gepäckstücke entsprechend geprüft und mit einem Bombenspürhund untersucht. Für die Zeit des Einsatzes war der umliegende Bereich rund um den Rathausplatz abgesperrt und der ÖPNV dort eingestellt.