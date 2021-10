Bombendrohung in Hof: Polizei räumt Supermarkt

Am Dienstagvormittag hat es eine Bombendrohung gegen einen Einkaufsmarkt in Hof gegeben. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Anrufer am Telefon Drohungen gegen den Markt in der Köditzer Straße ausgesprochen. Dabei sei auch das Wort "Bombe" gefallen.

Bombendrohung in Hof: Sprengstoffhund sucht Supermarkt ab

Die Polizei hat deshalb den Markt und den umliegenden Bereich abgesperrt. Da es sich bei dem Supermarkt um ein alleinstehendes Gebäude handelt, mussten keine weiteren Gebäude abgesperrt werden. Ein Sprengstoffhund sucht aktuell das Gebäude ab.

Nach derzeitigem Stand geht die Polizei nicht davon aus, dass es eine Gefahr für Anwohner besteht. Der Einsatz vor Ort dauert aber derzeit noch an.