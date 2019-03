Bombendrohung gegen eine Bankfiliale in Straubing

Aufgrund einer Bombendrohung musste am Donnerstagvormittag (21.03.) eine Sparkassenfiliale in Straubing geräumt werden. Das bestätigte die Polizei dem Bayerischen Rundfunk. Bei der Sparkasse war bereits am Mittwoch gegen 16 Uhr das Drohschreiben von einem Mitarbeiter der Filiale im Briefkasten gefunden worden. Das Schreiben warnte vor einer angeblichen Bombe, sei aber laut Polizei "sehr vage" formuliert gewesen. Trotzdem nahm die Polizei die Drohung ernst.

Sprengstoffspürhund im Einsatz

Aufgrund der technischen Sicherheitsvorrichtungen in der Filiale konnte diese am Mittwochabend von der Polizei nicht mehr betreten werden. Am Donnerstagfrüh um 8 Uhr sperrte die Polizei das Gebäude und durchsuchte es mit einem Sprengstoffspürhund und in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes. Nach der Durchsuchung des Gebäudes konnte die Polizei Entwarnung geben: Im Gebäude konnte keine Bombe oder andere verdächtige Gegenstände gefunden werden.

Handgeschriebener Zettel wurde in Briefkasten gefunden

Mittlerweile konnte das Gebäude wieder freigegeben werden. Der normale Betrieb läuft bereits wieder. Ein Vorstandsmitglied der Sparkasse Niederbayern-Mitte konnte sich zum Vorfall nur bedingt äußern. Er wolle die Ermittlungen der Polizei abwarten, bestätigte aber gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, dass es sich bei der Drohung um einen handgeschriebenen Zettel gehandelt habe, der in einen Briefkasten im Innenraum der Filiale eingeworfen wurde. Die Formulierung auf dem Zettel habe deutlich gemacht, dass eine Bombe in der Filiale abgelegt worden sei.

Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen

Das Vorstandsmitglied zeigte sich sehr erleichtert, dass weder Mitarbeiter noch Kunden zu Schaden gekommen sind und ist zuversichtlich, dass der bislang unbekannte Schreiber bald gefunden wird. Gegen den Unbekannten wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten ermittelt. Die Kripo Straubing hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.