Bombendrohung in Ansbach: Motiv unklar

Laut Polizeiangaben werde derzeit die Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Klinik geprüft. Der Mann ist noch in einem Krankenhaus in Behandlung. Laut Polizeiangaben gibt daher auch noch keine Erklärung zum Motiv. Weitere Ermittlungen laufen jedoch.

Mann wurde nicht durch Polizei-Schuss verletzt

Der 34-Jährige ist mittlerweile operiert worden. Wie bekannt wurde, hat ihn der Schuss eines Polizisten nicht verletzt. Allerdings hatte er schwere Schnittverletzungen, die er sich mit einem Messer bereits vor der Festnahme selbst zugefügt hatte. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige in Ansbach wohnt und sowohl eine deutsche als auch eine kasachische Staatsbürgerschaft hat.

Vernehmung steht noch aus

Zum Motiv des Mannes gibt es bislang keinerlei Hinweise. Die Polizei erhofft sich neue Erkenntnisse aus den laufenden Ermittlungen und aus der noch ausstehenden Vernehmung des 34-Jährigen. In dem von Sprengstoff-Experten gesicherten Rucksack befand sich keine Bombe und auch keinerlei gefährliche Munition oder Waffen. Einen Zusammenhang mit dem Anschlag in Ansbach vor vier Jahren schließt die Polizei bisher aus. Laut derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass der Mann die Örtlichkeit gewählt hat, weil diese Gegend stark frequentiert ist – jedoch nicht, um einen Zusammenhang mit dem Anschlag im Jahr 2016 herzustellen.

Auffälliges Verhalten in der Ansbacher Innenstadt

Am Dienstagabend war gegen 22 Uhr der Hinweis bei der Polizei eingegangen, dass ein Mann durch die Ansbacher Innenstadt laufe und sich mit einem Messer selber Schnittwunden zufüge. Als die Polizei eintraf, behauptete der 34-Jährige, dass er eine Bombe in seinem Rucksack transportiere. Der Mann reagierte nicht auf die Aufforderungen der Beamten, stehen zu bleiben und auch nicht auf einen Warnschuss. Daraufhin feuerte ein Polizist einen Schuss auf ein Bein des Mannes ab. Erst jetzt ließ sich der 34-Jährige widerstandslos festnehmen. Der Bereich um den Rucksack wurde großräumig abgesperrt. Die Untersuchung durch Sprengstoff-Spezialisten des Landeskriminalamtes ergab keine Hinweise auf eine Bombe, Munition oder Waffen.