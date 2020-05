Bombendrohung gegen Sinzinger Rathaus

In Sinzing im Landkreis Regensburg kommt es derzeit zu einem größeren Polizeieinsatz. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz mitteilt, liegt eine Bombendrohung gegen das Rathaus vor.

Absuche dauert noch an

Die Drohung ging am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr in schriftlicher Form bei der Gemeinde ein. Diese verständigte sofort die Polizei. Einsatzkräfte suchen derzeit das Rathaus ab. Das könne noch bis mindestens 13 Uhr dauern, so der Präsidiumssprecher. Die Beamten schätzen die Bedrohung als "eher niedrig" ein.

"Trotzdem müssen wir auf Nummer sicher gehen." Sprecher der Polizei

An der Suche sind auch drei Sprengstoffhunde im Einsatz. Nach Angaben der Polizei ist der Bereich um das Rathaus vorsorglich gesperrt worden, bis der komplette Bereich abgesucht ist.