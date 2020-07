Polizei gibt Entwarnung nach Bombendrohung in Augsburg

Per E-Mail war eine Bombendrohung bei der Stadt Augsburg eingegangen. Am Morgen waren daraufhin das Rathaus und das benachbarte Verwaltungsgebäude geräumt und abgesperrt worden. Mit 30 Polizisten und mehreren Spürhunden wurden die Gebäude durchsucht. dabei wurden aber keine verdächtigen Gegenstände gefunden, so Polizeisprecher Michael Jakob. Das Rathaus und das benachbarte Gebäude seien nicht mehr abgesperrt, auch Straßenbahnen führen wieder am Rathausplatz vorbei.

Bombendrohung kam per Mail

Jetzt muss geklärt werden, wer die Droh-Mail an das Rathaus geschickt hat. Oberbürgermeisterin Eva Weber sagte dem BR, dass die E-Mail in der Nacht bei der zentralen Online-Adresse der Stadt eingegangen und am Morgen an das OB-Vorzimmer weitergeleitet worden sei. Darin habe es geheißen, es sei eine Sporttasche im zweiten Stock platziert worden.

Hochzeiten spontan verlegt

Der Vorfall sei auch ärgerlich für Brautpaare, die am Freitag im Fürstenzimmer des Rathauses heiraten wollten. Weber habe ihnen kurzfristig ihren Besprechungsraum für die Trauung zur Verfügung gestellt.