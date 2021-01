Bombenbauer von Burglengenfeld: Fünf Jahre und acht Monate Haft

Das Landgericht Amberg hat einen 30 Jahre alten Mann aus Burglengenfeld zu fünf Jahren und acht Monaten Haft verurteilt, weil er einen Bombenanschlag auf die Polizei in Burglengenfeld verüben wollte. Außerdem muss der Mann in einen Drogenentzug.

Angeklagter wollte sich für Polizeikontrolle rächen

Er wurde im Januar 2019 von der Polizei kontrolliert und versuchte dabei ein Tütchen mit Methamphetamin zu schlucken, was die Polizisten verhinderten. Dabei seien Verletzungen im Mundbereich entstanden, so der Anwalt des 30-Jährigen. Der Mann habe die Kontrolle als narzisstische Kränkung empfunden, habe sich erniedrigt und gedemütigt gefühlt. Daraufhin habe er Hassgedanken und Rachegelüste gegenüber der Polizei entwickelt, das gab der Angeklagte bereits zum Auftakt des Prozesses zu. In seinem Keller habe er eine Rohrbombe gebaut, in der 10 Gramm Quecksilber steckten. Mit der Kontamination habe er Polizisten verletzen wollen, so dass ihnen Haare und Zähne ausfallen, erklärte sein Anwalt.

Komplize sollte die Bombe vor der Polizeiinspektion ablegen

Die Staatsanwaltschaft warf dem 30-jährigen Hauptangeklagten unter anderem das versuchte Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion zur Last, gefährliche Körperverletzung und unerlaubten Waffenbesitz. Sie forderte sechs Jahre und acht Monate Haft, die Verteidigung lediglich viereinhalb Jahre. Zum Ablegen der Bombe vor der Polizeiinspektion in Burglengenfeld hat der 30-Jährige einen Komplizen unter Druck gesetzt. Der habe das explosive Metallstück aber nicht auf dem Gelände der Polizei, sondern in der Nähe eines Neubaugebietes abgelegt, sagte dessen Anwalt ebenfalls zu Prozessbeginn. Die selbst gebaute Rohrbombe detonierte nicht.

Bewährungsstrafe für Mittäter

Der Komplize wurde zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem muss auch er eine Drogentherapie machen und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.