Bombenbauer Burglengenfeld: Reichsbürgerschaft nicht bestätigt

Der Mann, der vor mehr als einer Woche wegen dem Bau einer Rohrbombe in Burglengenfeld von der spanischen Polizei auf Mallorca festgenommen wurde, kann nach Polizeiangaben nicht eindeutig der Reichsbürgerszene zugeordnet werden.

Gerüchte um Reichsbürger-Zugehörigkeit

Die Nachrichtenagentur Afp hatte den 28-jährigen Verdächtigen heute in einer Meldung eindeutig der Reichsbürger-Szene zugeordnet und ihn als Neo-Nazi betitelt. Verschiedene Medien hatten die Agentur-Meldung aufgegriffen. Wie Dietmar Winterberg, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz dem Bayerischen Rundfunk aber sagte, liefen derzeit zwar Ermittlungen in diese Richtung. Eindeutig zuzuordnen sei der Mann aber nicht.

Auslieferung dauert an

Der mutmaßliche Rohrbombenbauer war wegen möglicher Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und Waffenrecht mit europäischem Haftbefehl gesucht worden. Der Fund der Rohrbombe an einer Baustelle in Burglengenfeld hatte Mitte Februar einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Polizei hätte die Bombe explodieren können. Nach dem Fund kam es zu einer Hausdurchsuchung in Burglengenfeld. Die Polizei traf den Mann aber nicht mehr an. Er habe sich vermutlich schon mehrere Wochen auf Mallorca aufgehalten, sagte die Polizei. Jetzt soll der Mann den deutschen Behörden ausgeliefert werden, dies könne aber noch mehrere Wochen dauern, so Winterberg. Auch zu den Motiven des Mannes werde noch ermittelt.