Bomben an der A8 bei Günzburg gesprengt

Um 11:27 konnte die Polizei melden: gleich zweimal erfolgreich gesprengt. Im Abstand von einer halben Sekunde detonierten beide Weltkriegsbomben kontrolliert. Dafür musste wie in der vergangenen Woche die Autobahn A8 werden, diesmal für eine gute halbe Stunde, wie die Polizei mitteilte.

Eine Entschärfung war nicht möglich

Der Verkehr staute sich demnach zwischen zwei und drei Kilometern in beiden Richtungen. Die beiden Bomben waren gestern morgen am Rand des Industriegebiets Deffingen Süd gefunden worden. Beide hatten keinen Zünder mehr, so dass eine Entschärfung unmöglich war. Auch ein Abtransport wurde ausgeschlossen, weil der Sprengstoff im Inneren bereits instabil war.

Werden noch weitere Bomben gefunden?

Ende des Zweiten Weltkrieges hatten US-Truppen in der Nähe ein Munitionslager der Deutschen Wehrmacht gesprengt. Hunderte Bomben flogen damals mehrere hundert Meter weit durch die Luft, ohne zu detonieren. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass auch in den kommenden Wochen weitere Bomben auf dem Gelände gefunden werden.

