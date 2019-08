Bombe in Straubing erfolgreich entschärft

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die in Straubing gefunden wurde, konnte erfolgreich entschärft werden. Das teilt die Polizei mit. Die Evakuierung wird aufgehoben, rund 70 Personen können zurück in ihre Wohnungen. Die Straßensperren werden in Kürze aufgehoben. Rund 110 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Der sogenannte Zerscheller - eine 250 Kilogramm schwere US-amerikanische Bombe - war am Montagvormittag bei Bauarbeiten zwischen der Carl-Zeiss-Straße und der Daimlerstraße in Straubing gefunden worden. Der Fundort liegt zwischen dem TÜV SÜD und der JVA Straubing. Beide Institutionen waren aber laut Polizei nicht betroffen. In dem Bereich, der evakuiert wurde, stehen ausschließlich Wohnhäuser.