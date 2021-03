Regensburg: Weltkriegsbombe entschärft

Sprengstofffachleute haben am Freitagnachmittag in Regensburg-Kumpfmühl eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger war am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Rund 4.000 Anwohner hatten deshalb seit dem Morgen ihre Häuser verlassen müssen. Auch ein Altenheim mit 140 Bewohnern musste geräumt werden.

Letzte Menschen in Sicherheit gebracht

Eigentlich hieß es seitens der Polizei schon gegen 14.30 Uhr, dass die Evakuierung der Menschen innerhalb des 400-Meter-Sperrradius rund um den Fundort im Stadtteil Kumpfmühl abgeschlossen sei. Dann aber wurden aus einem Hubschrauber heraus noch einmal Personen in dem Gebiet entdeckt. Diese mussten von der Polizei extra herausgebracht werden.

Gymnasium und Hotel als Notunterkunft

Ein Gymnasium in der Nähe diente als Notunterkunft für die Anwohner. Die Altenheimbewohner wurden in einem Hotel untergebracht. Aufgrund der Sperrzone mussten auch mehrere Stadtbus-Linien umgeleitet werden. Die nicht weit entfernte Autobahn A93 und die Bahnlinien in Richtung Nürnberg und Passau waren dagegen nicht beeinträchtigt.

Nicht der erste Blindgänger im Stadtteil

Im Süden von Regensburg werden immer wieder Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Zuletzt war das im November vergangenen Jahres der Fall. Der Stadtteil Kumpfmühl war im Jahr 1944 von Alliierten bombardiert worden.