Bombe in Ansbach soll am Abend entschärft werden

Die Fliegerbombe am Bahnhof Ansbach soll gegen 19 Uhr entschärft werden. Der Sprengmeister hat einen Evakuierungsradius von 500 Metern festgelegt. In dem Gebiet sind etwa 2.500 Anwohnerinnen und Anwohner gemeldet. Im Evakuierungsbereich befinden sich folgende Kreuzungen und Straßen:

Mathias-Oechsler-Straße / Bahnhofsstraße

Philipp-Zorn-Straße / Bandelstraße

Louis-Schmetzer-Straße

Heilig-Kreuz-Straße

Promenade

Herrieder Tor und Schlossstraße

Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, das Gebiet zu verlassen und sich bei Verwandten, Freunden oder Bekannten unter Einhaltung der bestehenden Corona-Regeln einzufinden.

Turnhalle steht für Anwohner zur Verfügung

Personen, die diese Möglichkeit nicht haben, könnten in die Turnhalle Weinbergschule gehen, so die Stadt weiter. Personen, die coronapositiv seien, würden extra informiert und in einer gesonderten Unterkunft untergebracht.

Züge aus Nürnberg enden in Wicklesgreuth

Zwischen Wickelsgreuth und Dombühl fahren im Moment keine Züge der S4, die S-Bahnen aus Nürnberg enden vorzeitig in Wicklesgreuth. Züge aus Würzburg fahren bis Oberdachstetten, aus Richtung Treuchtlingen enden sie vorzeitig in Triesdorf. Zwischen Triesdorf und Oberdachstetten sowie zwischen Ansbach und Wicklesgreuth fahren stattdessen Busse. Da der Bahnhof Ansbach nicht angefahren werden kann, fahren die Busse in Ansbach ab dem Parkplatz Hofwiese, der sich außerhalb des Gefahrenbereichs befindet.

Einschränkungen im Ansbacher Buslinienverkehr

Der Linienbusverkehr im Evakuierungsbereich mit den zentralen Umsteigepunkten am Bahnhof und Schlossplatz ist derzeit eingestellt. Nach Entschärfung der Bombe und der Aufhebung der Verkehrssperrungen tritt der normale Fahrplan wieder in Kraft.

Bahnhof seit Vormittag gesperrt

Am Vormittag ist am Bahnhof in Ansbach ist eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zwischen den Gleisen zwei und drei entdeckt worden. Der Bahnhof wurde daraufhin komplett gesperrt.