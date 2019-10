Bombe bei Barbing gefunden: A3 und B8 gesperrt

Bei Sondierungsarbeiten an der A3 ist kurz vor Barbing eine amerikanische Fliegerbombe gefunden worden. Der 45-Kilo-Sprengkörper soll am frühen Nachmittag entschärft werden, heißt es in der Polizeimeldung.

Nur wenige Häuser betroffen

Dazu wurde ein Sperrradius von 250 Metern festgelegt, in dem sich auch ein paar wenige Häuser befinden. Die Räumung ist nun abgeschlossen. Betroffen sind in Barbing die Margaretenstraße 32-50 und 17-31, Am Hölzl 5, 7 und 9. In Neutraubling der Aubachweg 19 – 31, die Naabstraße 12-18 und 13-15.

Sperrungen kurz vor Entschärfung

Derzeit sind während der Entschärfung die Autobahn A3 und die B8 beidseitig gesperrt. Die Arbeiten der Kampfmittelräumer werden etwa eine Stunde dauern. Verkehrsteilnehmer werden abgeleitet und gebeten, den betroffenen Autobahnabschnitt wenn möglich großräumig zu umfahren.