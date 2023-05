Bogenschießen: Trendsportart - auch in der Fränkischen Schweiz

Bogenschießen liegt voll im Trend. Wandern entspannt und die Ziele, die auf den verschiedenen Parcouren mit Pfeil und Bogen angepeilt werden müssen, bringen Abwechslung und Konzentration für den Freizeitsportler. Es habe etwas Meditatives, erklärt ein Bogenschießkurs-Teilnehmer in Gößweinstein. Der Wechsel zwischen Entspannung und Anspannung, aber auch die Konzentration auf bewusstes Atmen, lasse einen den Alltag vergessen. Bogensport wird vor allem hektischen und gestressten Menschen empfohlen, die dabei lernen sollen, sich auf eine Sache zu konzentrieren und zur Ruhe zu kommen.

Ein Sport, der ins Schwarze trifft

Die fünf jungen Herren wurden von ihren Frauen für den Kurs in Gößweinstein angemeldet. Stefan, Heiko, Werner, Tobias und Jörg kommen aus Thalmässing und Nördlingen. Am Morgen treffen sie sich in Gößweinstein auf dem Bogenschießplatz SehnenSucht. Nach fünf Minuten Theorie bekommen sie schon den ersten Bogen in die Hand gedrückt. Trainer Jürgen Smiglewicz erklärt die Grundzüge des Bogensports: Der richtige Stand, den Nockpunkt des Pfeils an den Aufnockpunkt der Sehne anlegen, den Zeigefinger oberhalb des Pfeils ansetzen, Mittelfinger und Ringfinger unter dem Pfeil positionieren. Bogen mit der Zughand bis hinter dem Mund spannen. Der Zeigefinger berührt dabei leicht den Mundwinkel. Dabei steht der Körper in einer T-Form. Die Rückenmuskulatur ist angespannt. Das Ziel mit dem Blick anvisieren und den Pfeil lösen. Die Haltung beibehalten. So kann beim nächsten Schuss die Position bewusst geändert werden, um gegebenenfalls ein besseres Ergebnis zu erreichen.