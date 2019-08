Bogen: Einbruch mit Kanaldeckel in Juweliergeschäft

Am Montag gegen 3.00 Uhr Früh ist ein Juweliergeschäft am Stadtplatz in Bogen (Lkr. Straubing-Bogen) überfallen worden. Wie die Polizei meldet, wurde das Schaufenster mit einem Kanaldeckel eingeschlagen. Der Dieb hat zahlreiche Ringe aus dem Schaukasten mitgenommen. Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Hundert Euro, der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Lauter Knall um 3.00 Uhr Morgens

Anwohner waren von einem lauten Knall geweckt worden. Offenbar haben sie beobachtet, dass der Unbekannte einen Rucksack vor den Bauch geschnallt hatte, in dem er das Diebesgut verstaute. Geflüchtet ist er zu Fuß über die Bachstraße in Richtung Volksfestplatz.

Schwarz gekleideter Mann nachwievor flüchtig

Trotz Fahndungsmaßnahmen wurde er bisher nicht gestellt. Es handelt sich laut Zeugenaussagen um einen "jüngeren Mann", komplett in Schwarz gekleidet, mit Kapuzenpulli, schwarzen Schuhen mit weißem Rand und heller Sohle. Die Kripo Straubing hat den Fall übernommen und bittet um Hinweise.