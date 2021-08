"Böswillig": Aiwanger wehrt sich im Impfstreit gegen Kritik

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger weist Vorwürfe aus der CSU zurück, er wolle mit seinen impfskeptischen Aussagen an politischen Rändern nach Stimmen zu fischen. Das sei "grenzwertig und eine Unterstellung", sagte der bayerische Wirtschaftsminister der "Passauer Neuen Presse" (PNP) und dem "Donaukurier" - und machte seinerseits Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für den Impf-Zoff verantwortlich: "Ich hätte meinen Impfstatus bis heute nicht öffentlich gemacht, wenn ich nicht vor laufender Kamera dazu zur Stellungnahme aufgefordert worden wäre." Ein Sprecher der bayerischen Staatskanzlei verwies darauf, dass es immer wieder Presseanfragen zum Impfstatus der Kabinettsmitglieder gegeben habe.

Freie-Wähler-Politiker kritisiert "Frechheit" Söders

Bereits am Sonntag hatte Aiwanger sich mit deutlichen Worten gegen neuerliche Kritik Söders verwahrt. Unterstützung bekommt der Minister von Freie-Wähler-Vize-Generalsekretär Felix Locke: "Nein, Herr Söder, wir sind keine Querdenker und nein, wir fischen nicht am rechten Rand! Ihre Versuche, Hubert Aiwanger öffentlich zu diskreditieren, sind langsam eine Frechheit." Das Impfen müsse freiwillig bleiben - "egal ob Politiker, Schüler oder Pfleger", mahne Locke.

Aiwanger-Interview sorgt für Aufsehen

Dass Aiwanger sich als einziger im bayerischen Kabinett vorerst nicht gegen Corona impfen lassen will, ist seit Anfang Mai bekannt - der BR berichtete damals darüber. Ende Juni brachte dann Söder das Thema neu auf: Nach dem bayerischen Impfgipfel rief er öffentlich "jedes Kabinettsmitglied" auf, sich gegen Covid impfen zu lassen - auch jene, "die noch nicht überzeugt sind". Am folgenden Tag drängte der Ministerpräsident seinen Vize vor laufenden Kameras, sich zu erklären: "Vielleicht sagst Du einfach selber was dazu, warum Du Dich nicht impfen lassen willst."

Seither warne Aiwanger mehrfach in Interviews davor, Ungeimpfte unter Druck zu setzen und die Gesellschaft zu spalten. Vergangene Woche sorgte er dann mit einem Interview im Deutschlandfunk für Wirbel: Seine Skepsis begründete er mit "massiven Impf-Nebenwirkungen" in seinem persönlichen Umfeld. Die Menschen seien teilweise "nicht zu Unrecht verunsichert", es dürfe keine Jagd auf Ungeimpfte geben. Die "Einheitsspritze für alle" könne nicht die Lösung sein, mahnte der Freie-Wähler-Chef. Nach einigen Monaten bröckele der Impfschutz vielleicht, auch könnten sorglose Geimpfte zur Gefahr für andere werden.

Aiwanger wirft Söder "bewusst Falschbehauptung" vor

Söder hatte seinem Vize schon am Freitag im "Spiegel" eine Anbiederung an rechten Gruppen und Querdenker vorgeworfen, am Sonntag legte er im ZDF nach: Aiwanger verwende "genau die gleiche Wortwahl" wie AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel. Man könne nicht folgenlos "an irgendeinem Rand fischen", am Ende wählten die Leute richtige Querdenker. "Wenn man sich aber in die Nähe begibt, dann muss man aufpassen, dass man nicht als solcher identifiziert wird. Und dann, dann wird's in der Tat schwierig."

Aiwanger konterte umgehend. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er: "Es ist eine bewusste Falschbehauptung, ich hätte gesagt, dass nicht bewiesen sei, ob Impfstoffe wirken." Er habe im Gegenteil gesagt, dass das Impfen ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Corona sei, aber es freiwillig bleiben müsse. Es sei "eine Unverschämtheit", ihn als "Querdenker" abstempeln zu wollen."

"Böswillige" Unterstellung

Im "PNP"-Interview kritisierte Aiwanger, es sei "böswillig", ihm zu unterstellen, dass er ein Impfgegner sei. "Die Impfung in den Seniorenheimen beispielsweise hat offensichtlich dazu beigetragen, die schweren Verläufe deutlich zu reduzieren. Ich halte die Impfung – wie schon oft gesagt – als wichtigen Baustein bei der Corona-Bekämpfung."

Es müsse aber grundsätzlich bei der Freiwilligkeit der Impfung bleiben. "Sobald man versucht, zwischen Impfen-Wollen und Impfen-Können zu unterscheiden, wird es äußerst schwierig oder gar unmöglich, die richtige Beurteilung zu finden." Er mahnte: "Nachdem jeder ein Impfangebot hat, ist es an der Zeit, mehr Ruhe in die Corona-Debatte zu bringen."

Holetschek: Aiwangers Aussagen "fatal"

Ein Ende des Streits ist derweil aber nicht in Sicht. Im ARD-"Morgenmagazin" bezeichnete Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holertschek die Äußerungen Aiwangers als "fatal". Die Impfung werde immer eine individuelle Entscheidung bleiben, aber er wünsche sich, dass man sich als stellvertretender Ministerpräsident überlege, "was man sagt - oder manchmal nichts sagt". Die Staatsregierung mache überall Werbung fürs Impfen, Aiwanger konterkariere "alle anderen Bemühungen".

SPD wirft Söder Führungsschwäche vor

In der bayerischen Opposition wächst unterdessen die Kritik am Koalitionsstreit über das Impfen. "Wie lange wollen wir uns eigentlich dieses peinliche Abwatschn von Markus Soeder & HubertAiwanger noch anschauen? Bayern hat Riesenprobleme in den Bereichen Schule, Corona, Gesundheit, Kultur, Digitalisierung usw. - und die Regierung zerfleischt sich in Kleinkriegen...", twitterte der FDP-Landtagsabgeordnete Wolfgang Heubisch.

Der SPD-Fraktions- und Landesvorsitzende Florian von Brunn warf dem Ministerpräsidenten Führungsschwäche vor. "Natürlich sät Hubert Aiwanger unseriöse Zweifel am Impfen." Das sei verantwortungslos. "Markus Söders Lamentieren ist aber auch schwach. Er hat Aiwanger getriggert - und der treibt es immer bunter." Söder klage aber nur, statt Konsequenzen zu ziehen.

AfD: "Absurdes Theater"

Der Grünen-Vize-Fraktionschef im Bundestag, Konstantin von Notz, kritisierte auf Twitter: Wenn Aiwanger nach Söders Meinung auf dem Weg ins Abseits sei, befinde sich auch Söder mit der CSU auf diesem Weg. "Denn eine Koalition bedeutet, dass man politisch einen gemeinsamen Weg geht."

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wiehle nannte den Streit zwischen Aiwanger und Söder ein "absurdes Theater". Söder drohe mit Ausgrenzung, Aiwanger rede weiter, traue sich aber nicht, die Koalition aufzukündigen. Der AfD-Europaabgeordnete Bernhard Zimniok wertete Söders Vergleich mit Alice Weidel als Kompliment für den Wirtschaftsminister: "Wow, Söder adelt Aiwanger. Nicht schlecht."